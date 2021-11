Forró: A lockdown kivérezteti a szolgáltatóipart, a kormány ismét elkésett a járványkezeléssel

A pártelnök rámutatott, Szlovákia a járvány során másodszor is világelső – az előző hullám idején az elhalálozási arányok szempontjából döntött negatív rekordot, most pedig a fertőzöttségi arányt tekintve listaelső. Forró szerint a kormány félrevezette az embereket, nyáron ugyanis a politikusok azt hajtogatták, az egészségügyi rendszer felkészült a koronavírus-járvány következő szakaszára. A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja, a lélegeztetőgépet kezelő személyzet továbbra is hiányzik, az orvosoknak pedig lassan mérlegelniük kell, kinek biztosítják a mesterséges lélegeztetést, s adnak esélyt a felépülésre. A koalíció először azt ígérte, a tesztelés kiutat jelent a lezárásból, ezt követően pedig azt állították, az oltásnak köszönhetően nagyobb szabadságra számíthatunk.

„Hamis illúziót keltett a kormány, amikor azt mondta, a tesztelés szabadságot fog jelenteni, utána néhány hónapra lezárták az országot. Most ismét azt mondták, hogy az oltás szabadságot jelent, de azt látjuk, megint elindult a lockdown, és lezárják az országot”

– bírálja a kormány járványkezelését. Forró szerint az ország lezárása rendkívül nehéz helyzet elé állítja a gazdaságot, az emberek számára pedig hatalmas teher az intézkedéseket övező bizonytalanság.

Hatékony intézkedéseket!

A Szövetség vezetője emlékeztetett, már hónapokkal ezelőtt javasolták az utazási utalványok bevezetését, mely hozzájárult volna az oltási hajlandóság emelkedéséhez. Az oltás felvételéért járó 100 euró értékű utalvány, melyet az idegenforgalmi intézményekben, illetve a járvány által leginkább sújtott szektorban lehetett volna felhasználni, segítő kezet nyújtott volna a bajba jutott vállalkozóknak egyaránt. Forró úgy véli, az Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter által beharangozott 500 eurós támogatásnál hatékonyabb eszközt kellene bevetni az oltási kedve megnöveléséhez. Véleménye szerint nem csak a nyugdíjasokat kellene motiválni az oltás igénylésére, hanem a fiatalabb személyeket is, ugyanis éppen ők azok, akik aktívabb életmódot folytatnak. A Szövetség korábbi javaslatai között szerepelt az adóterhek 5%-ra csökkentése az idegenforgalmi szektorban. A párt elnöke belátta, ezzel valószínűleg elkésett a kormány, az érintett létesítmények egy része már nem lesz képes átvészelni a kijárási tilalommal járó bevételkiesést, és tönkremegy.

„A lockdown kivérezteti a szolgáltatóipart” – hangsúlyozta, majd hozzátette, egyes járásokban már hetek óta szigorú korlátozások vannak érvényben, az állami kompenzáció viszont késik, sok esetben pedig el sem jut a vállalkozókhoz, akik több száz család megélhetéséért felelősek. A kormány által elkülönített félmilliárdos összegből az ingyenes ellenanyagteszt biztosítását javasolják, Forró szerint, ha az emberek szembesülnének vele, hogy nincs, vagy éppen nagyon alacsony az ellenanyagszintjük, akkor nagyobb valószínűséggel döntenének a vakcina mellett. A magyar párt képviselője példaként említette a Nagyszombati járást, ahol eredményesen működnek a mobil oltóállomások, az emberekhez sikerült közelebb vinni az oltást, s ezáltal elérni az átlagon felüli oltottsági arányt. Forró kiemelte, a mobil oltás hatékony működése felől nincs kétség, az egész országban alkalmazni kellene ezt a megoldást.

Kórházreform

A Szövetség állasfoglalásában megjelent a kórházreform is, ami a pártelnök szerint csak növeli a jelenleg eluralkodott bizonytalanságot. Leszögezte, az egészségügy reformjára szükség van – efelől nincs kétség, a járványhelyzet is világosan rámutatott az ellátórendszer gyenge pontjaira. Az időzítést és a szaktárca által kidolgozott tervezetet azonban rossznak tartja. „Látjuk, hogy az egészségügy nincs a helyzet magaslatán, sőt, nagyon rossz állapotban van, ezt a járványügyi helyzet is megmutatta. Reformra szükség van, viszont nem az előterjesztett formában. Ezt a szakemberek is alátámasztják. Ismét azt tapasztaljuk, hogy a keleti és déli régiók lehetnek a reform vesztesei, ezekben a kórházakban történhet meg leginkább a leépítés” – figyelmeztetett. Ezt követően az egészségügyi dolgozók munkáját méltatta: „Szeretném megköszönni az egészségügyi dolgozóknak, hogy helytállnak a frontvonalban, és teszik a dolgukat – függetlenül attól, valaki be van-e oltva” – mondta. Újságírói kérdésre az iskolák bezárásával kapcsolatban diplomatikusan nyilatkozott:

„A szakembereknek kellene megmondani, bezárják-e az iskolákat, vagy nem” – válaszolta, majd megjegyezte, a döntésnek szakmai alapon kell történnie, nem pedig politikai pontszerzés céljából. „Eddig is a szakembereket kellett volna meghallgatni, és nem politikai döntéseket hozni, mert itt emberéletekről van szó” – tette hozzá. A kötelező oltás bevezetését illetően elmondta, ha a kormány meghozza ezt a döntést, akkor elsősorban példát kell mutatnia, és az állami alkalmazottak részére kell elrendelnie a kötelező oltást.