Folyamatosan csökken a dízel és a benzin ára

Hétvégén is változtak az üzemanyagárak: a benzin utoljára januárban volt annyira olcsó, mint most, míg a gázolaj is a lélektani határ közelében járt.

Az elmúlt héten a szlovákiai töltőállomások két alkalommal csökkentették áraikat, a benzin átlagosan 5-7 centtel, a dízel pedig 3 centtel lett olcsóbb.

Amennyiben enyhül a közel-keleti konfliktus, szakértők előrejelzései szerint a gázolaj literje a jelenlegi 1,55 euró helyett megközelítheti az 1,50 eurós szintet.

Sokáig azonban nem örülhetünk az alacsony áraknak, mivel a nyár folyamán újabb drágulási hullám várható: gyakorlatban ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest jóval magasabb áron tankolhatunk majd. Az olajpiacon is meredek áremelkedésre számítanak az elemzők, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet, így a gépjárművezetőknek júniustól valószínűleg jócskán a zsebük mélyére kell nyúlniuk.

(markíza)