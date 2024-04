Fico: Folytatnunk kell a szuverén szlovák külpolitikát

A kormányfő hozzátette, folytatni kell a mind a négy világtáj felé nyitott külpolitikát. „A világ összes országával való kapcsolatfelvételben támogatni foglak, ahonnan csak érdeklődés mutatkozik erre” – mondta a kormányfő Juraj Blanár (Smer) külügyminiszternek. Hozzátette, fontosnak tartja Szlovákia EU- és NATO-tagságát, és más nemzetközi szervezetekben való tagságát is. Kihangsúlyozta a nemzetközi jog tiszteletben tartásának fontosságát, Blanár pedig leszögezte, hogy egyetértés van köztük ezekben a témákban.

Fico megjegyezte, hogy a EU-val és a NATO-val kapcsolatban szöges ellentétben áll a kormány és az ellenzék véleménye. Megismételte, hogy teljes mértékben elutasítja az EU-tagállamok vétójogának megvonásával kapcsolatos elképzeléseket, és ide sorolta a migrációt, valamint az új uniós migrációs paktumot, melyet a szlovák kormány elutasít. A Smer ezt sosem fogja támogatni, és erre ösztönzi koalíciós partnereit is. Szintén elutasítja Ukrajna NATO-ba való belépését. „Nem fogjuk ratifikálni a parlamentben. Szlovákiának semleges Ukrajnára van szüksége, egyébként veszélybe kerül” – jelentette ki, de Kijev EU-csatlakozását támogatja.

A kormányfő elmondta, a szuverén szlovák külpolitikát kell képviselniük Szlovákia nagyköveteinek és diplomatáinak is, arra kérte a külügyminisztert, hogy ezt mindig tartsa szem előtt a személyi kérdésekben és a kinevezéseknél. „Emellett a külgazdasági dimenziót is erősíteni kell, ez alapján is kell kiválasztani a jelölteket” – magyarázta.

Blanár elmondta, lefektetik a külpolitikai célokat azokban az országokban, ahol befektetésekhez lehet jutni, vagy befektetőket lehet szerezni, és ennek megfelelően már zajlik a külképviseletek átalakítása, nagyobb szerepet kap a gazdasági diplomácia. A gazdasági téren működő diplomaták távozása miatt új jelölteket kell találni, Blanár Kubát, Latin-Amerikát, Dél-Koreát, Kínát, Azerbajdzsánt, Japánt és az indo-csendes-óceáni térséget említette. Emellett Szlovákia három új nagykövetséget nyit.