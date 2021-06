Ferenc pápa üzenete Pozsonyba: Fegyverek helyett ételt!

A konferencia megnyitóján először Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök szólalt fel, aki arról beszélt, a koronavírus-világjárvány okozta válság legyőzéséhez is mindenekelőtt közös álláspontokat, a valóság egységes értelmezését kell kialakítani. Ezek alapján pedig világos szabályokat kell hozni. „A szabályok tiszteletben tartása szó szerint életeket menthet” – mondta. Čaputová szerint Szlovákia, az EU és a NATO számára a demokratikus szabályok jelentik ezt a világos rendszert. „Demokrácia, szabadság, jogállamiság, egyenlőség és a kisebbségek jogai” – sorolta az államfő azokat az értékeket, amelyeket az Európai Uniónak tulajdonít. Rámutat, ezen értékek aláásása politikai és gazdasági szankciókat von maga után. Arról is beszélt, ezen szabályokat nemzetközi szinten is be kell tartani, mert a megszegésük mindenkire veszélyt jelent. Ezzel kapcsolatban Grúziát, Szíriát, Ukrajnát és Mianmart említette. Ezekben az országokban az elmúlt években fegyveres konfliktus robbant ki. A szlovák államfő külön kitért Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságíró esetére, akinek a gépét a földre kényszerítette a fehérorosz légierő, hogy a minszki hatóságok őrizetbe vegyék a férfit. Mindezt úgy, hogy a gép két uniós ország között közlekedett és fedélzetén uniós állampolgárok tartózkodtak. Čaputová szerint az uniónak külpolitikai lépésekben nem kellene a tagállamok egyhangú döntéséhez ragaszkodnia, hanem minősített többség alapján kellene döntéseket hoznia. Egyben kiemelte, nem szabad, hogy az uniós gazdaságok elnyomó rendszereket támogassanak.

A Globsec-konferencián Čaputová után, videóüzenet formájában, Ferenc pápa szólalt fel. A katolikus egyházfő rámutatott, ahhoz, hogy a világjárvány után megújulás következzen, be kell látnunk a múlt hibáit. Szerinte a pandémia utáni újrakezdés lehetőséget ad arra, hogy azokat a dolgokat is kijavítsuk, amelyek már a válság előtt sem működtek. „Ha nem cselekszünk, elmulasztjuk a krízis jelentette lehetőséget“ – mondta az egyházfő. Ferenc pápa a súlyos problémák közül a nagy társadalmi egyenlőtlenségeket és a környezetkárosítást emelte ki. „Egy ökológiai adósságot halmoztunk fel, amelyet mindenekelőtt a szegények és az eljövendő generációk fognak törleszteni” – jelentette ki. A pápa hangsúlyozta, a válság után vagy jobbak, vagy rosszabbak leszünk, de biztos megváltozunk. Szerinte a világjárvány utáni újjáépítés lehetőségét, amelynek a központjában az egyes embereknek kell lennie, a béke megteremtésére kell használni. „Olyan döntéseket kell hozni, amelyek képesek a halált életté, a fegyvereket étellé változtatni” – mondta az egyházfő a konferencián, amelynek elsődleges témája a védelem- és biztonságpolitika. A pápa bízik benne, hogy a Pozsonyban összegyűlt vezetők befogadóbb és fenntarthatóbb megoldásokat hoznak, amelyek a békés együttélést segítik majd.

Feledy Botond biztonságpolitikai szakértő, lapunk kommentátora szerint a szlovák államfő erős atlantista üzeneteket épített be beszédébe. „Az elnyomó rezsimekhez való hozzáállásban, különösen, hogy gazdaságilag sem szabad őket támogatni, már az új német zöld kancellárjelölttel is egyetért. Hiszen Annalena Baerbock sem akar kereskedni ujgur területen lévő kínai cégekkel” – mutatott rá. A szakember szerint fontos megjegyzés volt, hogy a szabálysértések szankcióval járhatnak, hiszen két V4-tag-állam, Magyarország és Lengyelország is terítékre került már és kerülhet még a brüsszeli jogállamisági eljárásokban. „A pápa üzenete a globális szolidaritásra helyezte a hangsúlyt, mint utolsó enciklikájában, a Fratelli Tuttiban” – mondta az elemző. Feledy szerint a klímaválság és a gyilkos kapitalizmus Ferenc pápánál összeér, együtt kezelendő, nem elválasztható dolgok egymástól, amelyek mind-mind aláássák a társadalmi igazságosságot.

A Globsec konferencián kedden felszólalt még Andrzej Duda, lengyel elnök, Zoran Milanović, horvát államfő, de Eduard Heger szlovák, Sebastian Kurz osztrák kormányfő és Karel Havlíček cseh miniszterelnökhelyettes is. Szerdán pedig több ország, köztük Szlovákia és Magyarország külügyminisztere részvételével szerveznek beszélgetéseket, de a konferencián felszólal majd a világhírű történész, Francis Fukuyama is.