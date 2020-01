Ezekben változik az élet január 1-jétől

Elég volt az alacsony bérekből – legalábbis a szakszervezetek szerint, amelyeknek a nyomására a kormány idén is növelte a minimálbért. - TASR-felvétel

A minimálbér emelésén kívül az év elejétől az adóalap adózatlan része is nőtt. Míg tavaly ez a létminimum 19,2 százaléka volt, e hónaptól a 21 százalékára, évi 4414,20 euróra nőtt.

„A minimálbér növelését közvetlenül legalább 191 ezer alkalmazott érzi meg”

– nyilatkozta ezzel kapcsolatban Ján Richter munkaügyi miniszter.

Az év elejétől nőtt az éjszakai és hétvégi munkavégzésért járó bérpótlék is. Az éjszakai munkavégzésért járó bérpótlék 13 centtel, 1,33 euróra nő óránként, a szombati műszakok esetében ugyanez 1,67, a vasárnapiak esetében pedig 3,33 euró, míg az előbbi 17, az utóbbi 34 centtel nőtt.

Hosszabb szabadság

Újdonságnak számít, hogy az idei évtől már a 33 évnél fiatalabb alkalmazottak is évi 5 hét szabadságra jogosultak, ha legalább egy gyermekről gondoskodnak. A munka törvénykönyve szerint a szlovákiai alkalmazottak egy naptári évben minimum 4 hét szabadságra jogosultak. Akik az adott naptári évben betöltik a 33. életévüket, azoknak ez már abban az évben 5 hétre nő. Mostantól azonban azok is 5 hetes szabadságra jogosultak, akik ugyan még nem töltötték be a 33. életévüket, azonban legalább egy gyermekről gondoskodnak.

Több pénz a szülőknek

Nagyobb összegre számíthatnak a szülők is. Míg tavaly a családi pótlék összege havi 24,34 euró volt, az idei év elejétől ez 24,95 euróra nőtt. Egyes szülők számára nő azonban a gyermekgondozási segély is. Tavaly ez egy gyerek esetében havi 220,70, kettes ikreknél 275,90, hármas ikreknél pedig 331,10 euró volt. A parlament által tavaly elfogadott jogszabály szerint az idei évtől a tavalyi 220 euró helyett már 370 eurót kapnak a dolgozó szülők. Ugyanakkor azok a szülők, akik a gyermek születése előtt nem álltak tartós munkaviszonyban, mindössze 270 euróra számíthatnak. A gyes emelése mintegy 140 ezer családot érint, és nagyjából 145 millió eurójába kerül az államnak. Az idei év elejétől 2,9 százalékkal nőttek a nyugdíjak is. Az öregségi nyugdíjak minimum 9, a korkedvezményesek legkevesebb 8,70 euróval emelkednek.

Büntetik a vállalkozókat

A vállalkozók számára az egyik legfontosabb változás, hogy az idei év elejétől már csak úgy dolgozhatnak, ha a pénztárgépüket csatlakoztatták az adóhivatal eKasa számítógépes rendszeréhez.

„Az ellenőreink már január első napjaiban felkeresik azokat a vállalkozókat, akik annak ellenére folytatják a munkájukat és tesznek szert bevételekre, hogy nem csatlakoztatták a pénztárgépüket az adóhivatal rendszerére. Könyörtelenek leszünk velük szemben”

– nyilatkozta lapunknak nemrég Ladislav Hanniker, a központi adó- és vámhivatal csalás elleni részlegének a vezetője.

A legalacsonyabb büntetés 330 euró körül mozog, többszöri szabálysértés esetén azonban elérheti akár a 20 ezer eurót is, végső esetben pedig a vállalkozói engedélyt is bevonhatják.

Előnyben a kis cégek

A jó hír, legalábbis a kisebb vállalkozók számára, hogy az év elejétől 21-ről 15%-ra csökkent Szlovákiában a társasági adó kulcsa azon cégek számára, amelyek éves forgalma nem haladja meg a 100 ezer eurót.

„Az adataink szerint a változásnak köszönhetően több mint 132 ezer kft.nek és részvénytársaságnak csökkennek az adóterhei, ennyi cégnek alacsonyabb a forgalma az említett 100 ezer eurónál”

– nyilatkozta Petra Štěpánová, a Bisnode nemzetközi cégminősítő társaság elemzője.

Elszálló rezsiköltségek

Amit mindannyian megérzünk, hogy az év elejétől drágult az áram-, a gáz- és vízszolgáltatás is. Az áramszolgáltatás díjszabása átlagosan 7,63%-kal nőtt az újévtől, a gáz ára nagyjából 4, a távfűtésé 2, a víz- és csatornadíj pedig 1 százalékkal emelkedik. Ez azonban csak az országos átlagot tükrözi, miközben az egyes szolgáltatók és ügyfelek között látványos különbségek vannak.

A Szlovák Gázművek (SPP) ügyfeleinek például a fűtési szezon végéig nem drágul a gáz, mivel a kormány élt a jogával, hogy a domináns gázszolgáltató egyedüli részvényeseként beleszólhat az árképzésbe. Mivel a 2019/2020-as fűtési szezon május 31-én ér véget, az SPP ügyfelei júniustól fizethetnek majd többet a gázért.

Kisebb áfakulcs

Az idei év elejétől kibővítették azon élelmiszerek körét is, amelyekre alacsonyabb áfakulcs érvényes. A kiemelt élelmiszerek áfakulcsa először már 2016-ban 20-ról 10%-ra csökkent. Ide tartozott például a marha-, sertés-, juh-, nyúl- és baromfihús, de az édesvízi halak, a tej és a vaj is. A tavaly elfogadott jogszabály szerint mostantól ez tovább bővül. A módosítás elsősorban az egészséges élelmiszerekre, a tejtermékekre, a Szlovákiában termesztett gyümölcsökre és zöldségekre fókuszál. A kisebb adókulcs nem vonatkozik az alkoholtartalmú italokra, a csokoládéra, édességekre és étrend-kiegészítőkre. Januártól 10%-os áfakulcs vonatkozik például a mézre, burgonyára, paradicsomra, hagymára, fokhagymára, káposztára, karfiolra, karalábéra, salátára, uborkára, a hüvelyesekre, almára, körtére, a friss kenyérre és péksüteményekre, illetve a hozzáadott cukor nélküli gyümölcs- és zöldséglevekre is.

Az adócsökkentés 65 millió euró kiesést jelent az államnak, hogy ebből a vásárlók mit éreznek meg, az azonban egyelőre kérdéses. Martin Vlachynský, az Iness gazdaságkutató intézet elemzője úgy gondolja, hogy az áfakulcs csökkentésével kapcsolatos elvárások eltúlzottak, vagyis az üzletek pultjain nem számíthatunk látványos áresésre. Stanislav Voskár, a Szlovák Élelmiszeripari Szövetség (ÚPS) elnöke szerint a kormány szociális intézkedései miatt az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőttek az élelmiszeripari cégek kiadásai, ráadásul az üzletláncok is igyekeznek fenntartani a nyereségüket, a mostani áfacsökkentés így csak lassíthatja a drágulás ütemét.

(mi, TASR)