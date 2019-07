Érsek: Nélkülünk sok projekt leállna

Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszterrel arról beszélgettünk, milyen projekteket sikerült eddig elindítani, mit lehet befejezni a jövő évi parlamenti választás előtt, miért csökkent a Híd népszerűsége, és mivel magyarázza, hogy a pártban nem indult el a generációváltás, holott – saját bevallása szerint – a társadalmi hangulat új politikusokat igényel.



Mikor járt legutóbb az R7-es gyorsforgalmi út építkezésén?



Ma reggel. Arra járok nap mint nap, láthatóan épül a gyorsforgalmi út, ott nincs probléma. A projektnek három fontos pontja van: az egyik a D1-es sztráda keresztezése a D4-es körgyűrűvel, a következő a Keteleckereszteződés, ahol az R7-es találkozik a D4-essel, a harmadik pedig az új Duna-híd. Az építő szerint az R7-est már jövő tavasszal átadhatjuk, ám ehhez részben be kell fejezni a keteleci kereszteződést és a Slovnafthoz vezető régi úton meg kell építeni a főrévi körforgalmat. Ha ez nem sikerülne, akkor a forgalmat ismét egy nagy dugóba vezetnénk bele. Ráadásul ha sikerülne megnyitni az R7-est, az már a fővárosba vezető második útvonal lenne. Az egyik az 1/63-as út, a másik a gyorsforgalmi lenne, s ez már sokat segítene, elosztódna a forgalom.



Gond viszont a Duna másik oldalán van, Horvátjárfalunál, ahol már a rendőrség is vizsgálja az építkezést. Milyen állapotban van az eljárás?



Azt, hogy minden rendben van-e az épülő sztrádának ezen szakaszán, a hatóságok mellett a mi minisztériumunk is vizsgálja. Azt kell kideríteni, mit hordtak az út alá a töltésre, valamint azt is, hogy az út kibírja-e a megterhelést. A rendőrség bejelentések alapján vizsgálja, nincs-e szennyeződés, nem hordtak-e szennyezett földet az építkezésre. Ha találunk problémát, akkor azt a kivitelezőnek a saját költségén kell megoldania, és újra kell építenie azt az útszakaszt úgy, hogy az megfeleljen a normáknak.



Számos polgármester panaszkodott arra, hogy Nyitra és Komárom között nem lesz gyorsforgalmi út.



Igen, tudom, hogy például Komárom polgármestere nehezményezte, hogy ott nem lesz gyorsforgalmi út. Hát nem lesz. Egyszerűen azon a szakaszon nem olyan sűrű a forgalom, hogy indokolt lenne ilyen út. Sokkal több értelme van egy modern elsőrendű utat építeni, ez lenne a komáromi elkerülő út folytatása, amely Nyitráig vezetné a forgalmat. A meglevő utat fogjuk bővíteni új paraméterekre. Ezen a szakaszon soha nem beszéltünk négysávos útról, amiről szó volt, az az R8-as Nagytapolcsány és Nyitra között, de a tervek szerint ez is csak elsőrendű út lesz, mert nincs akkora forgalom Érsekújvár és Komárom irányába. Ha épülne az R7-es tovább, akkor Érsekújvárnál azt is átszelné. Ha pedig kormányban maradnánk, akkor 2020-tól folytatódhatna az R7-es építése Érsekújvár felé. Természetesen panaszkodni mindenre lehet. Arra viszont senki nem panaszkodott, hogy a komáromi elkerülő út projektje valami miatt ott állt a városi önkormányzatban egy évig. Pedig ott nem volt min vitatkozni, hisz a nyomvonal megvolt, az utat más irányban nem lehetett vezetni.



Ebben a hónapban kezdik építeni az R2-es újabb szakaszát Mýtna és Lónyabánya/Tomášovce között, az ez előtti, a Kriváň–Mýtna szakasszal viszont gondok vannak. Mikor kezdődhet el ezeken a szakaszon is az építkezés?



A sikertelen pályázó megtámadta a versenyt, ezért most a Közbeszerzési Hivatalnakkellerrőldöntenie,sezpár hónapos késést jelent. Hozzáteszem, a verseny ellen a panaszt tíz perccel a határidő lejárta előtt adták be. Tehát úgy gondolom, művileg kitalált indokok alapján támadták meg a versenyt. A benyújtott panasz ellenére mindkét szakaszt 2023-ig be kellene fejezni.



És a zólyomi elkerülő utat?



Amikor a minisztérium élére kerültünk, nem volt minden projekt azonos szinten előkészítve. A zólyomi elkerülő útra a versenyt legkorábban 2023-ban tudják kiírni. Mivel a tervek nem voltak befejezve, még sok munka van, amit a verseny kiírásáig el kell végezni. A következő szakasz a Lónyabánya–Osgyán, amelyre 2022-ben lehetne kiírni a versenyt, aztán Osgyán–Zeherje, Zeherje– Bátka, Bátka–Füge, ezek mind azok a szakaszok, amelyeken dolgozunk.



A szoroskői alagút projektjén is?



Erre még idén kiírjuk a versenyt. Már egyezség született arról, hogy egycsöves alagutat építünk. A forgalom sűrűségét figyelembe véve ez 20–30 évre elég lesz.



A versenyt kiírják, de befejezni már a parlamenti választásig nem tudják. Nem tart attól, hogy a következő kormány leállítja a versenytárgyalást?



Nézze, egy kormány minden közlekedési projektet, amelyen nem kezdték el az építkezést, le tud állítani. Persze fontos, ki tagja a kormánynak.



Jelenleg pedig úgy néz ki, hogy a következő parlamenti választás után nem lesz a parlamentben szlovákiai magyar képviselet…



Úgy néz ki, ezért ki kell mondani azt is, hogy ha nem lesz magyar képviselet a parlamentben, akkor sok projekt egyszerűen leáll. Aztán pedig négy évvel később már nehéz lesz bármit újraindítani. Saját bőrömön tapasztaltam, hogy mi maradt itt a Smer-kormány után. Volt ígéret az R2-es folytatására és ennyi. A déli régió viszont senkit sem érdekelt. El tudja képzelni, hogy Ján Počiatek (a Smer volt közlekedési minisztere – a szerk. megj.) elment volna Rimaszombatba? Vagy Ján Figeľ (a KDH közlekedési minisztere – a szerk. megj.) még a Radičová-kormány idején? Elment keletre, ahol lakott, de más nem érdekelte. Ha ezt nem tudatosítják az emberek, s a jövő évi parlamenti választáson a magyar választók úgy döntenek, hogy nem mennek választani, vagy másokra szavaznak, akkor vessenek magukra. Garantálhatom, hogy ha nem lettünk volna a kormányban, akkor azok a projektek, amelyeket ma reálisan építünk, nem valósultak volna meg.



Az idei választások eredményei viszont azt igazolják, hogy ez különösebben nem érdekli a Híd választóit…



Akik az R2-es nyomvonalán élnek, sorra elmondják, hogy 20 éve beszéltek arról, folytatni fogják az építkezést, ám egyetlen kormány sem látott neki. Amikor beléptünk ebbe a koalícióba, beletettük a kormányprogramba, hogy az R2-est folytatni kell, s folytattuk is. De jött nemrég egy rosszul interpretált himnusztörvény, s az emberek emiatt hajlandóak feláldozni az R2-est, az R7-est, mindent. Hogy nem kell nekünk magyar tábla, mert nem énekelhetjük a himnuszt, nem kell nekünk új út, mert nem énekelhetjük a himnuszt. Ráadásul mindez nem is volt igaz, de vonja le belőle a következtetéseket az olvasó.



Tehát nem igaz, hogy egy olyan törvényt fogadtak el, amely tiltotta a magyar himnusz éneklését?



Nem, mindez dezinformáció volt, a törvény nem tiltotta a himnuszéneklést. Mindez egy művileg felfújt botrány volt. Sajnos olyan világban élünk, ahol ezek az információk gyorsan terjednek, de a valóság már senkit nem érdekel. Én már azt is várom, mikor jönnek elő azzal, hogy nem kell az R7-es, mert elszlovákosodik a déli régió – mert már ezt is hallottam. Hát akkor húzzunk drótkerítést és alakítsunk ki egy rezervátumot,mertazisjó. Ígyegyszerűen nem lehet gondolkozni. Minden egyes polgármester tudja, hány ember költözött Csallóközbe az utóbbi években, házak ezrei épültek. A magyar ember eladta a telkének egy részét, mert nagy volt, de nem nézte meg, ki veszi meg, csak azt akarta, hogy mielőbb eladja. Mindegy volt, hogy magyar, szlovák vagy ruszin veszi meg. Azért vannak most problémák az utakon és a vasúton, mert minimum tízezer ház épült Dénesdtől délre, ez pedig minimum húszezer autót jelent. A jelenlegi úton dugók vannak, és az egyetlen sínpár Komárom és Pozsony között egyszerűen nem bír el több vonatot, a járatok így túlzsúfoltak.

Ez igaz, viszont az emberek talán jogosan vannak felháborodva, ha naponta tömött vonatokon kell utazniuk …



Nem én találtam ki, hogy ezen a vasútvonalon egyetlen sínpár legyen, tervben van új kitérők építése, és újabb sínpár építése is elkerülhetetlen lesz, de ez egyszerűen nem megy egyik napról a másikra. Nézze, akárhogy vesszük is, ki gondolta volna négy vagy öt évvel ezelőtt, hogy lesz egyszer Dunabusz. Ki gondolta volna, hogy ilyen tempóban folytatni tudjuk az R2-es vagy az R7-es gyorsforgalmi út építését? Emlékszem, hogy a Radičová-kormány alatt kinevettek, azt mondták, mit akarok itt az R7-essel, abból soha nem lesz semmi. Most meg látjuk, hogy meg fog épülni. Én nem mondom, hogy ez a kormány ideális, de azt gondolom, ha nem lépünk be ebbe a koalícióba, akkor ezek a dolgok még csak el sem indultak volna.



S ha nem lépnek be ebbe a koalícióba, lehet, hogy a Híd most nem mozogna a parlamenti küszöb környékén…



Igen, ennek a koalíciónak megfizettük az árát, nekünk ez ártott, de továbbra is állítom, hogy soha senkinek nem sikerült annyit elérnie a magyar kisebbség számára, mint nekünk most. Kikerültek a vasútra a kétnyelvű táblák, kikerülnek a megállókra is, megváltoztattuk a helységnévtáblákat. Én nem mondom, hogy e nélkül nem lehet létezni, mert lehet. De mindez fontos ahhoz, hogy jelezzük és emlékeztessünk rá, hogy laknak itt más nemzetiségűek is, akik egyenrangúállampolgárok. Ezértkell ugyanolyan méretű magyar helységnévtábla, mint a szlovák. Ennyi mindent a Radičová-kormányban sem sikerült elérni, a Smer–SNS–Híd kormányban viszont igen.



Tehát megérte belépni ebbe a kormányba?



Ezek szerint talán igen. Mikor írhatták volna ki a pályázatot Szoroskőre, mikor lett volna tovább tervezve az R7? Azt hiszem, hogy amit ebben a kormányban letettünk az asztalra, az olvasható és látható. Ha ez nem elég, akkor majd az emberek döntenek. Magam írtam alá öt Ipolyhíd, egy új komáromi közúti Dunahíd és a kerékpározóknak szolgáló doborgazi Duna-híd megépítéséről szóló szerződést. Sok minden mást elértünk a környezetvédelmi minisztériumban is vagy az igazságügyi tárcánál. De hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, s egy olyan hamis információ miatt, mint a himnusz éneklésének megtiltása, ezt mind feláldozzuk, és lesöpörjük az asztalról. Jön majd a parlamenti választás, lesz valamilyen eredmény, s az emberek majd meglátják, hogy mi volt jó és mi nem. Ha kihagytuk volna ezt a lehetőséget, az talán nagy hiba lett volna, még akkor is, ha az egyszerű ember ezt nem értékeli.



S nem azzal van inkább a gond, hogy az egyszerű ember nem értékeli a régi politikusokat? Az idei választásokon a legnagyobb sikert új mozgalmak, új arcok érték el…



Nézze, én látom, hogy a jelenlegi helyzet, a társadalmi hangulat új politikusokat igényel. De mondjon nekem tíz vagy ötven fiatal, magyar ambiciózus embert. Nem tud, mert nincs.



Ravasz Ábel, Rigó Konrád, Ondrejcsák Róbert?



Sok fiatalnak adtunk lehetőséget. Ők államtitkárok lettek anélkül, hogy indultak volna a választáson. Csak lovat kaptak a fenekük alá. Mindegy, melyikről beszélünk, de attól, hogy valaki államtitkár, még nem hoz szavazatot. Hiába kap jó autót, hiába szólítják államtitkár úrnak. A 600, az 1200 vagy az 1400 szavazat semmi. Ha többet jártak volna emberek közé, mert volt rá lehetőség, lehet, most másképp festene a helyzet. Én járjak Bugár Bélával kettesben falunapra Ipolykérre, meg Ipolyhídvégre? Amikor mi kampányoltunk Nagy Józseffel meg Csicsai Gáborral, 128 falut jártunk be kétszer. Aki nem talál magának lehetőséget, az nem várhat csodát. Egy államtitkár pedig megtalálhatja ezt a lehetőséget, programot, amit megragad. Nagyon sok téma hever az utcán, csak fel kell emelni, nem szabad lustának lenni. Most már lassan mindenki felébred, mert jön a választás, de most már késő. Nem hiába mondják, hogy a választás másnapján kezdődik a kampány.