Érettségi szövegértési gonddal

Az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) adatai alapján március közepén 704 középiskola 42 054 diákja, köztük 27 magyar tanítási nyelvű középiskola és 41 vegyes (szlovák–magyar) tanítási nyelvű iskola diákja írt írásbelit.

Magyar nyelvből és irodalomból 1752 diák írásbelizett, közülük 701 gimnáziumba, 1032 szakközépiskolába és konzervatóriumba, 19 sportgimnáziumba jár. A magyar nyelv írásbeliket az idei végzősök átlag 59,9 százalékra teljesítették, míg a tavalyi társaik 61,3%-os eredményt értek el. Idén 96 diák alulteljesített. Az iskolák típusai szerint a gimnazisták átlag 71,2%-os, a szakközépiskolások 52%-os eredményt értek el.

A NÚCEM adatai alapján a végzősök az irodalmi feladatokban voltak a legjobbak, a gimnazistáknak az értő olvasás, a szakközépiskolásoknak a nyelvtani feladatok okoztak nehézséget. Megyei bontásban a pozsonyi végzősök voltak a legjobbak, 76 diák 69,6%-ra teljesített, a listát Nyitra megye zárja, ott 702 diák összesített átlaga 55,5%.

Szlovák nyelv és szlovák irodalomból átlagban 52,8%-os eredményt értek el. Ez enyhe javulást jelent a tavalyi 47,1%-os átlageredményhez képest. A gimnazisták 62,9, a szakközépiskolások 45,9%-ra írták meg a szlovák írásbelit. Ugyanakkor 222-en megbuktak az írásbelin. A végzősöknek szlovákból is az értő olvasás okozta a legnagyobb nehézséget. Megyei bontásban szlovák nyelvből is Pozsony megye áll az élen, illetve Nyitra zárja a sort.

A gimnazistáknak és a szakközépiskolásoknak a nyelvekből és matematikából is azonos követelményrendszert kell teljesíteniük az írásbelin. Vetter János, a komáromi Ipari Szakközépiskola igazgatója szerint ez elsősorban matematikából hátrány diákjaik számára. „Végzőseink átlag 60%-a tanul tovább, ehhez pedig elengedhetetlen a matematikaérettségi. Viszont a szakközépiskolákban jóval kevesebb óraszámban tanítjuk ezt a tantárgyat a gimnáziumokhoz képest. Ráadásul a gimnáziumok szemináriumokat is nyithatnak. Az óraszámok különbségét a szabad órákkal sem tudjuk pótolni“ – magyarázta Vetter János azzal, hogy a szakközépiskolásoknak jóval nagyobb munkát és felkészülést jelent a matematikaérettségi, ráadásul nekik több szaktantárgyból is vizsgát kell tenniük.