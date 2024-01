Ennyivel drágulhat az élelmiszer a következő hónapokban

Tavaly januárban, amikor az átlagos infláció huszonkét éves csúcson, nagyjából 15 százalék körül mozgott, az élelmiszerek éves drágulása elérte a 29 százalékot. Mára ugyan javult a helyzet, tavaly novemberben már „csak” 7,6 százalékkal nőttek az élelmiszerárak az egy évvel korábbiakhoz képest, a szlovákiai háztartásoknak azonban még ez is túl magas, a családok kiadásainak a legnagyobb részét ugyanis az élelmiszerekre és lakhatási költségekre fordított összeg teszi ki. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok részaránya az összkiadásokon eléri a 24, a lakhatási költségeké a 26 százalékot, így az sem meglepő, hogy a lakosság ezek drágulására a legérzékenyebb.

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban?

„Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) az élelmiszerár-indexe, amely öt élelmiszeráru-csoportot (gabonafélék, zöldségek, tejtermékek, hús, cukor) követ nyomon, azt mutatja, hogy az élelmiszerek világpiaci ára már most tíz százalékkal a 2021 végi szint alatt van. A gyártási költségek is lefelé araszolnak, a termelői árindex szerint a mezőgazdasági termékek árai közel 29%-kal csökkentek az előző évhez képest, amit elsősorban a növényi termékek húztak lefelé”

– mondta el lapunknak Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár makrogazdasági elemzője.

Szerinte, mindezt figyelembe véve, az élelmiszerárak csökkenésére számíthatnánk, a probléma csak az, hogy számos egyéb tényező is hatással van a termékek végső árára. Ilyen például a hazai gazdaságban a munkaerőre fordított költségek alakulása, vagy a kormány beavatkozásai. „Ezeket a tényezőket figyelembe véve idén is drágulásra számítunk, az élelmiszerárak növekedési üteme azonban lassan tovább csökkenhet. A havi inflációt tekintve az év első felében még enyhe növekedést várunk, míg az év második felében már inkább árcsökkenésre számítunk. Az egyes élelmiszer-kategóriák alakulása azonban eltérő lesz, a drágulás várhatóan inkább a gyümölcsök és zöldségek esetében lesz erőteljesebb. Mindenesetre, az élelmiszer-kategóriában az árak alakulása már most fokozatosan visszatér a normál értékekhez. Becsléseink szerint az élelmiszerárak idén éves szinten átlagosan 4,5 százalékkal nőnek majd a tavalyihoz képest” – tett hozzá Horňák, aki úgy véli, hogy az élelmiszerárak egyhamar nem térnek vissza a korábbi szintre. Horňák szerint azonban mindehhez fontos hozzátenni, hogy lassan beindul a reálbérek növekedése, aminek köszönhetően a lakosság vásárlóereje is nőhet.