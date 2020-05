Életveszélyes lehet a lengyel baromfihús

A szigorú ellenőrzések ellenére továbbra is rengeteg, kétes eredetű és egészségre veszélyes lengyel baromfihús kerül az ottani dögégetők helyett a szlovákiai üzletekbe – figyelmeztet a Szlovák Baromfiipari Szövetség.

„A szlovák élelmiszer-felügyelet csak az elmúlt pár napban négy olyan baromfiterméket – baromfiszárnyakat, fagyasztott baromfit – vont ki a forgalomból, amelyeket Lengyelországból hoztak be, és amelyekben szalmonellabaktériumot mutattak ki” – nyilatkozta Daniel Molnár, a Szlovák Baromfiipari Szövetség (ÚHS) igazgatója, aki szerint dicséret illeti az élelmiszerfelügyeletet, hogy egyre szigorúbban ellenőrzi a behozott élelmiszereket.

A szakmai szervezet szerint a kétes eredetű lengyel baromfihúst gyanúsan alacsony áron hozzák be az országba.

„A Lengyelországból behozott baromfihúst olyan áron kínálják, ami a termelési költségeket sem fedezi, súlyos károkat okozva ezzel a szlovákiai termelőknek”

– mondta el Molnár. A hazai termelők szerint egyre nehezebben veszik fel a versenyt a kétes eredetű, dömpingáras behozatallal, így az sem csoda, hogy a szlovákiai üzletekben árult baromfihúsnak már csak a 45 százaléka származik a hazai termelőktől.

Növekedési hormonok, antibiotikumok, szalmonella, rákkeltő anyagok, penészes hús – a Szlovák Baromfiipari Szövetség adatai szerint az elmúlt tíz évben több mint negyven olyan élelmiszeripari botrányt regisztráltak, amelyek a lengyel behozatallal kapcsolatosak. „A fogyasztóknak épp ezért továbbra is megéri olyan baromfit vásárolni, amelyet Szlovákiában tenyésztettek, itt vágtak le és dolgoztak fel, és ezt a termék csomagolásán is jelzik, ez ugyanis szigorúbban ellenőrzött, jó minőségű, és frissebb is, hiszen kevesebbet utazik a polcokig” – tette hozzá Molnár. (mi, TASR)