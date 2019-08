Már e héten kopogtat a végrehajtó a Billánál

„Igen, a végrehajtási eljárás beindítása már a küszöbön van. Mi másodszorra is elküldtük a fizetési felszólítást, a Billa pedig másodszor is a fizetés elhalasztását kérte. Mivel mi már az első halasztási kérelemnek sem tettünk eleget, e héten már jöhet a végrehajtás” – mondta Bíreš. A földművelésügyi tárca információi szerint 2014 óta az élelmiszer-felügyelet ellenőrei ugyan 28 olyan büntetést osztottak ki, amelyek külön-külön meghaladták az egymillió eurót, a remélt 28 millió eurós bevétel helyett ezekből egyelőre azonban csak 1 millió euró folyt be. Az üzletláncoknak ugyanis csak azt követően kellett fizetniük, miután a döntés jogerőre lépett, vagyis a fellebbezésekkel a végtelenségig halogathatták a büntetés kifizetését. A Billán kívül az elmúlt öt évben már a Tesco, a Kaufland, a COOP Jednota és a Carrefour is kapott egymilliós büntetést. A csúcstartó azonban a Billa, amely – Milan Lapšanský, a földművelésügyi tárca élelmiszeripari szekciójának a vezetője szerint – már 11 milliós büntetést görget maga előtt.

Az idén májusban életbe lépett törvénymódosítás szerint azonban a büntetés elleni fellebbezéssel nem halasztható el a büntetés kifizetése, vagyis az üzletlánc csak azt követően élhet a fellebbezéssel, miután kifizette a büntetést. Mivel a Billa erre nem hajlandó, Bíreš szerint a pénzt végrehajtóval próbálják meg kicsikarni. Kvetoslava Kirchnerová, a Billa szóvivője szerint „az üzletlánc az összes állami intézmény ellenőrzéseit és döntéseit tiszteletben tartja, az igazságtalan, alkotmányellenes és uniós szabályokat figyelmen kívül hagyó döntések és jogszabályok ellen azonban minden lehetséges eszközt igénybe véve fognak védekezni”. (TASR, mi)