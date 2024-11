„Elég volt Ficóból!” – több ezren tüntettek vasárnap este Pozsonyban (FOTÓK)

Zuzana Mistríková filmproducer élesen bírálta a kassai rendőri brutalitást, hangsúlyozva, hogy vissza kell térni az 1989-es empátiához. „Nyújtsunk segítő kezet azoknak, akik a tanulatlanok és a sikertelenek különös agressziójának áldozatai lettek – azoknak, akik úgy érzik, most jött el az ő idejük” – tette hozzá azzal, ez nem tart majd sokáig. Arra is emlékeztetett, hogy november 17-e a diákok napja is. „A mai diákok semmiben sem különböznek az előző generációktól – elszántak, hogy kiálljanak a szólásszabadságért, a demokráciáért és az igazságért” – mondta Mistríková, aki iskolásként maga is részt vett a bársonyos forradalom idején zajló tüntetéseken.

Branislav Gröhling, az SaS elnöke felszólalásában kifejtette, a jelenlegi helyzet nem felel meg annak a tisztességes Szlovákiának, amelyet 1989-ben megálmodtak. Élesen bírálta a kormányt, amely szerinte megfélemlíti a diákokat, és kész a titkosszolgálatot is bevetni. Véleménye szerint Šutaj Eštoknak le kellene mondania a rendőri brutalitás miatt. „Változást akarunk – olyan Szlovákiát, ahol mindenki számára biztosított a méltóság és az igazságosság, nem csak néhány kiváltságos számára” – hangsúlyozta. Gröhling kijelentette, nem hajlandó azonosulni a kormánykoalíció intézkedéseivel. „Mi nem vagyunk olyanok, mint ők” – mondta, hozzátéve, hogy a változás igenis elérhető. Arra buzdította az embereket, hogy ne veszítsék el a reményt. „Szlovákiának ma is szüksége van arra a változásra, amit 1989. november 17-én szerettünk volna” – tette hozzá.

Milan Majerský, a KDH elnöke szerint bár pártja értékrendje eltér a liberálisokétól, közös céljuk, hogy egy szabad és tisztességes országot építsenek. Azt szeretné, ha a szlovákiaiak „egyesülnének a szabadság, a törvények és a kulturális értékek tiszteletében”. Bírálta, hogy az országban eltorzítják az igazságot az ŠtB-vel való együttműködésről és a totalitárius múltról. „Az igazság legyen a fényünk és tanúnk minden helyzetben” – hangsúlyozta Majerský.

Michal Šimečka szerint a szabadság és a demokrácia önmagában nem garantálja a jó kormányzást, ezt bizonyítja az is, hogy az országot tizennégy éven át Robert Fico (Smer) irányította. „Le kell küzdenünk minden személyes és ideológiai ellentmondást közöttünk, hogy közösen nyerjük meg a választásokat, és jobb kormányt hozzunk létre” – szögezte le a Progresszív Szlovákia (PS) elnöke. „A szabadság továbbra is a legértékesebb dolog, amink van. Azoknak köszönhetjük, akik 35 évvel ezelőtt a hidegben álltak ki érte, nem tudva, hogy megverik-e vagy börtönbe vetik-e őket” – emlékeztetett. Hozzátette: „Az idő azoknak a politikusoknak kedvez, akik eltűrik a rendőri brutalitást, és akiket még egy védtelen ember halála sem rendít meg” – zárta.