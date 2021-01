Egyre több családnak már a fűtésre sem telik

Egyre több embernek már a fűtéssel is gondja van a járvány miatt. - TASR-felvétel

Az elmúlt napokban alaposan lehűlt a levegő, ami egyre több családnak okoz gondot. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat szerint Szlovákiában családok ezrei képtelenek megfelelően kifűteni az otthonukat, miközben az egyébként is alacsony jövedelmük aránytalanul nagy részét teszik ki a rezsiköltségek.

A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) adatai szerint Szlovákia déli járásaiban is mínusz tíz fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála, az északi járások fagyzugos völgyeiben pedig mínusz húsz fokot is mértek. Míg a gyerekek örülnek a hirtelen jött télnek, továbbra is családok ezreinek okoz gondot a fagyos időjárás. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint ugyanis a koronavírus-járvány miatt tovább nőtt az energiaszegénységben élő családok száma. Míg 2016-ban a szlovákiai családok 5 százaléka küzdött ezzel a problémával, az elmúlt évben ez 8 százalékra nőtt, és az elkövetkező időszakban várhatóan tovább romlik a helyzet.

Nő az energiaszegénység

Nagy általánosságban elmondható, hogy egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem képes megfizetni a fűtés vagy egyéb alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, amely elegendő a tisztességes életminőséghez. „Az energiaszegénység már a 2008-ban kirobbant gazdasági válság során is megugrott, és nincs ez másképp most sem, amikor a járványügyi megszorítások miatt egyre több ember veszíti el a munkáját, és családok ezreinek csappantak meg a bevételei” – nyilatkozta lapunknak Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság elemzője.

Az energiaszegénységben élő családok arányát tekintve a 8 százalékos szlovák adat a tizedik legrosszabb az Európai Unióban, Szlovákiánál is rosszabbul főként a balkáni és egyéb dél-európai országok teljesítenek. Az energiaszegénységben élők száma Bulgáriában 30, Cipruson 21, Portugáliában 19, Görögországban 18, Olaszországban 11 százalék körül mozog. Ezzel szemben az összes környező uniós tagországban jobb a helyzet, mint nálunk. Az uniós toplista szerint Ausztriában él a legkevesebb olyan család, amelynek problémái vannak a fűtéssel, de Csehország is a legjobban teljesítők között található.

Elöregedett házak

Az energiaszegénység a legtöbbször egybeesik az általános szegénységi mutatókkal: egy alacsony jövedelemből megterhelőbb kifizetni a számlákat, beleértve az energiaszámlákat vagy a fűtéshez szükséges tűzifát. Ezt az összefüggést erősíti, hogy aki szegényebb, nagyobb eséllyel lakik rossz állapotú, magas energiaigényű, hőszigetelés nélküli, rossz nyílászárókkal rendelkező ingatlanban. „Szlovákiában jelenleg a háztartások nagyjából 16 százaléka, több mint 870 ezer ember él a szegénységi küszöb alatt. A járványhelyzet romlása miatt ráadásul további 20–50 ezer ember kerülhet ilyen nehéz helyzetbe” – mondta el Buchláková. Szerinte Szlovákiában egy egyfős háztartás esetében a havi 373 eurós bevétel számít a szegénységi küszöbnek. Egy átlagos, két felnőttből és két 14 éven aluli gyermekből álló család esetében ugyanezt 780 eurónál húzták meg. Akiknek ennél kisebb a bevételük, azok szegénynek számítanak.

Nagyobb rezsiköltségek

A legfrissebb felmérések szerint a családok lakhatással kapcsolatos átlagos havi kiadásai 370 euró körül mozognak. „Az elmúlt tíz évben a háztartások átlagos bevételei ugyan nagyjából a harmadával nőttek, csaknem ugyanennyivel ugrottak meg azonban a kiadásaik is. Így az sem csoda, hogy a járvány berobbanása miatt egyre több család kerül nehéz helyzetbe. Sokaknak már az élelmiszer-vásárlással is gondjaik vannak, nem beszélve a korábban felvett hitelek visszafizetéséről” – tette hozzá Buchláková. Szerinte e tekintetben az elkövetkező időszakban további romlás várható, hiszen a járvány második hulláma miatt meghozott országos lezárások következtében még több család kerül majd nehéz helyzetbe.