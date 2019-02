Egyelőre nem vált be az új rendelői előjegyzés

Több orvos is úgy véli, hogy a kiegészítő rendelési órákra nincs szükség. - TASR/AP-felvétel

A kiegészítő rendelési órákról szóló törvénymódosítás idén januárban lépett életbe. Ennek értelmében az orvosok a hagyományos rendelési órákon kívül vállalhatnak pluszórákat, melyek alatt azokat a betegeket fogadnák, akiknek nincs ideje megjelenni a hagyományos rendeléskor. A pácienseknek ebben az esetben viszont saját maguknak kellene megtéríteniük a kezelés költségeit, mely legfeljebb 30 euró lehet. A kiegészítő rendelési órák bevezetése nem kötelező, minden orvos saját maga dönthet róla.

Másfél hónap elteltével úgy tűnik, hogy az orvosok részéről egyáltalán nincs érdeklődés az előjegyzés bevezetése iránt. A betegek a kiegészítő rendelési órákra egy elektronikus portálon keresztül jelentkezhetnek be, ehhez azonban először maguknak az orvosoknak kellene regisztrálnia a rendszerbe, melyet az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) működtet. Boris Chmel, a szervezet szóvivője lapunknak elmondta, hogy a 25 ezer rendelői orvos közül ezt még egyetlenegy sem tette meg.

Peter Blaškovitš, az NCZI vezérigazgatója szerint az érdeklődés hiánya azzal magyarázható, hogy a rendszert még alig ismerik.

„Az orvosok egyelőre bizonytalanok, mert még nincsenek hozzászokva az elektronikus előjegyzéshez“ – magyarázta Blaškovitš.

Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke a regisztráció hiányát szintén a kevés eltelt idővel magyarázza. „Ne felejtsük el, hogy az új előjegyzési rendszer csak január 1-től érvényes, vagyis viszonylag rövid idő telt el. Ráadásul a szoftverekkel is problémák akadtak. Jelenleg két ilyen elektronikus portál létezik, de az egyik kifejezetten kórházak számára készült, ezért ki kellett fejleszteni egy másik rendszert is, mely a rendelők számára is alkalmas. Ez az új szoftver csak nemrég lett elérhető“ – mondta az ASL elnöke.

Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, hogy a kiegészítő rendelési órák nem kötelezőek, az orvosok saját maguk dönthetnek arról, hogy vállalják-e a pluszmunkát. Andrea Kalavská (Smer) szerint ezzel elsősorban a betegek érdekét szolgálnák. "Ezzel korrektebbé válna a betegellátás, hiszen azok a betegek, akik nem tudnak fizetni, igazságosan kivárnák a sorukat. Akik pedig nem szeretnének várni, rendelhetnének időpontot. Megszűnhetne az előzködés" – jelentette ki korábban az egészségügyi miniszter.

Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke úgy véli, hogy az új rendszer egyelőre kezdeti szakaszban van, így nem csoda, hogy még senki sem regisztrált. Hozzátette, hogy az új előjegyzési rendszert pozitív változás az orvosok számára, ezért bízik benne, hogy minél többen élni fognak a lehetőséggel.

"Úgy gondolom, hogy az orvosok használni fogják a rendszert. Sokan egyébként is kénytelenek a hagyományos rendelési órákon kívül betegeket fogadni" – közölte a szövetség elnöke.

Nem mindenki ért egyet Šóth véleményével. Például vannak olyan rendelők, ahol az orvossal előre meg lehet egyezni, és fizetni sem kell. "Egyelőre telefonon keresztül is meg tudjuk oldani a dolgot. Előre megegyezünk egy időpontban a hagyományos órák alatt, így 15 percnél többet senkinek sem kell várakoznia" – mondta Blanka Otrusiníková szenci általános orvos. Mário Baranovič eperjesi orvos szerint a kiegészítő órákkal kapcsolatban a betegek sem érdeklődnek. "Amíg nem jelzik, hogy igényt tartanának a délutáni rendelésre, addig nem fogom bevezetni" – közölte az általános orvos. (nar, Pravda)