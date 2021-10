Egy parlamenti képviselő az államfő lányából űzött gúnyt

Emma Čaputová, az államfő lánya vasárnap részt vett egy divatbemutatón, a fiatal modellről készült fotók azóta köröznek az interneten. Kedden azonban Taraba ironikus megjegyzés kíséretében megosztotta a rövid hajú, feltűnően kisminkelt lányt ábrázoló fotót a saját közösségi oldalán. „Tegnaptól tudjuk, hogy Szlovákiának új topmodellje van” – áll a szövegben. A bejegyzés alatt rengeteg gyűlölködő hozzászólás jelent meg, az internet népe azt kifogásolta, hogy a rövid haj és a komoly tekintet miatt inkább fiúra emlékeztet, és szerintük csak az édesanyja kiváltságának köszönheti a modellkarrierjét. Az ellenzéki képviselő az ĽSNS párt listáján jutott be a parlamentbe, de már kilépett a Marian Kotleba vezette frakcióból. Taraba konzervatív politikusnak vallja magát, aktívan harcol az LGBT-közösség jogai ellen, az abortusz betiltása pedig a legfőbb céljai között szerepel.

A rendőrség szinte azonnal reagált a képviselő bejegyzésére, leszögezik ugyan, nem szokták a politikusok tetteit kommentálni, de most kivételt tesznek. „Ebben az esetben minden határt átléptek. Egy magas rangú személy úgy döntött, nyilvános lincselésnek tesz ki egy fiatalkorú lányt, aki még a 18. életévét sem töltötte be. Teljesen mindegy, kinek a lánya. Szégyentelenül támadnak egy gyereket csupán a külseje miatt” – foglalt állást a rendőrség, figyelmeztetve: ez az iskolapéldája annak, hogy az interneten tanúsított érzéketlen magatartás a bántalmazás olyan szintjét ütheti meg, amely a legnagyobb emberi tragédiához vezethet. „Ez középkor. Ez az, ami ellen a rendőrség évek óta harcol” – írják, rámutatva az online térben való zaklatás veszélyeire. Taraba lépésére az államfő röviden, de annál határozottabban reagált, a politika legaljának nevezte, hogy a lányán keresztül támadják őt.

„Taraba képviselő soha nem érdeklődött volna a lányom iránt, ha ez nem lenne összefüggésben a tisztségemmel. Életem során nemegyszer szembe kell néznem az emberi gonoszsággal és ostobasággal, de a gyerekeimet hagyják ki ebből” – üzente az államfő. Az elnöki palota kommunikációs csapata arra kérte az embereket, tartózkodjanak tőle, hogy a gyűlöletre vulgarizmussal válaszolnak. A koalíciós képviselők közül többen elítélték Taraba húzását, köztük Lucia Drábiková (OĽaNO) is: „Ne játssza a hívőt. Ez a kereszténységen és a tisztességes viselkedésen is kívül esik” – szólította fel a szintén konzervatív nézeteket valló politikus. „A parlamentben több olyan képviselő ül, aki nem képes tiszteletet tanúsítani a politikai ellenfelükkel vagy a nőkkel szemben. Taraba képviselő ezen tette azonban még gusztustalanabb” – csatlakozott Jana Bittó Cigániková, aki már hétfőn is konfliktusba került Tarabával, amiért egy hasonló idétlen bejegyzésben támadta az abortusztörvény véleményezésére meghívott szakértőket a parlamentben.

Taraba délután közzétett egy videót, amelyből kiderül, nem lát kivetnivalót a kommentárján. Csupán közölte a rajongóival, semmi rosszat nem tett, csak konstatálta, hogy új modellje van Szlovákiának. A bejegyzése miatt őt ért kritikát „közönséges zaklatásnak” nevezi, állítja, csak azt írta le, ami korábban már a bulvárban is megjelent. „Ahogy a sportolókat, tudósokat értékelik a politikusok, ha sikert érnek el, úgy most van egy tehetséges modellünk” – mondta, majd hozzátette, ha az ő fiára valaki azt mondaná, jó sportoló, örömmel fogadná.

(Tasr, DenníkN)