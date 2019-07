Egészségügyi tanácsok kirándulásra

Tekintettel arra, hogy évről évre nő a kötelező oltásokat elutasítók száma, időnként kialakulhatnak kisebb-nagyobb helyi járványok, például ismét felbukkanhat a kanyaró. „A kanyaró tavaly és idén is viszonylag nagy mértékben előfordult a közkedvelt kirándulóhelyeken is, például Olaszországban, Franciaországban, Bulgáriában és Görögországban. Mindenki, aki kanyaróval sújtott helyre utazik, és nincs beoltva a betegség ellen, óriási kockázatot vállal. Aki nem biztos benne, hogy be van-e oltva, a kezelőorvosánál érdeklődhet” – hívta fel a figyelmet a Közegészségügyi Hivatal. A célország kiválasztásakor egyébként sem árt az óvatosság, kiváltképp, ha pici gyerekekkel utazunk. „Mielőtt kiutazunk, konzultáljunk az orvosunkkal! Mondjuk el, hova, milyen céllal és milyen hosszú időre megyünk, hol fogunk lakni, hogyan fogunk étkezni, s tanácsos ellenőrizni a tetanusz elleni védettségünket is. A kezelőorvos tájékoztat az adott ország időszerű epidemiológiai helyzetéről és a fertőző betegségek kockázatáról, hogy szükség esetén még időben megkaphassuk az esetleges védőoltást. Ezenkívül elláthat megfelelő készítményekkel az esetleges problémák esetére” – figyelmeztet az ÚVZ.

Gyakori problémák

Az utazók között leggyakrabban hasmenés és napszúrás szokott előfordulni, de oda kell figyelni az UV fényvédelemre is. A malária elkerülhető, ha nem feledkezünk meg a rovarriasztóról, szúnyoghálóról. A hasmenés és egyéb gyomorbaj ellen a legjobb védekezés, ha külföldön nem iszunk csapvizet, hanem csak palackozott, forralt vizet. Ennek ellenére jó, ha felkészülünk az esetleges tüneti kezelésre, azaz ajánlott egyfajta egészségügyi elsősegélycsomagot vinni magunkkal, mely tartalmazhat: láz- és fájdalomcsillapítót, görcsoldót, orvosi szenet, székletfogót, hashajtót, hányáscsillapítót, orrcseppet, savlekötőt, allergia elleni krémet, sebfertőtlenítőt, sebtapaszt, rovarriasztót, vízfertőtlenítőt. Azokban az országokban, ahol a közegészségügyi viszonyok nem megfelelőek, különös figyelmet kell fordítani a megfelelő higiéniai rendszabályok betartására.

„Néhány ország megköveteli vagy ajánlja a védőoltást bizonyos fertőzésekkel szemben. Az utazóknak azt ajánljuk, jóval a kiutazás előtt érdeklődjék meg, a kiválasztott célországra mi vonatkozik. Az esetleges védőoltást ugyanis úgy kell beadni, hogy az oltás és az út között elégséges időköz legyen a megfelelő védettség kialakulásához. Bizonyos oltásokat többször meg kell ismételni” – figyelmeztet a Közegészségügyi Hivatal. Különösen ajánlott, hogy aki úgynevezett last minute kirándulásra készül, annak az oltásai naprakészek legyenek. Akik mégiscsak közvetlenül az utazás előtt oltatják be magukat, számolniuk kell azzal, hogy a védettség csak az oltás beadását követően 1–3 héttel alakul ki.

Óvjuk a gyerekeket!

A kétévesnél kisebb gyerekeket nem tanácsos egzotikus országokba vinni a fertőző betegségek túlságosan nagy kockázata miatt. A picikre nagy veszélyt jelenthetnek a mikroorganizmusok, a mérgező élőlények és a paraziták is. Az ÚVZ a kisgyerekes családoknak inkább a kevésbé igényes, a rövidebb utazással járó üdülőhelyeket, színvonalas hoteleket tanácsolja. A repülőutak végképp nem alkalmasak. Szakemberek szerint a nagyobb gyermekek esetében már nincs ennyi utazási korlátozás, ám a védőoltásokra mindenképpen oda kell figyelni. „Bizonyos betegségek már a kirándulás alatt, vagy közvetlenül a hazaérkezés után jelentkezhetnek. Bármilyen egészségügyi probléma esetén, még ha jóval később jelentkezik is, mindenképpen tájékoztassuk az orvost arról, hogy milyen országban voltunk” – tanácsolja az ÚVZ járványügyi részlege.