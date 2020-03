Eddig 211 koronavírus-tesztet végeztek Szlovákiában, mind negatív eredménnyel zárult

Az új koronavírus akut légúti megbetegedést okoz, melynek tünetei a megfázáséhoz vagy az influenzáéhoz hasonlóak: magas láz, köhögés, nátha, izom- és ízületi fájdalom, nehéz légzés. A komplexebb vizsgálat, melynek része a röntgenfelvétel készítése is, tüdőgyulladást is kimutathat. Az új típusú koronavírus esetében 2-14 nap a lappangási idő.

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) virológiai intézetének tudományos munkatársai a betegséggel összefüggésben azt tanácsolják, hogy tartsuk be az alapvető higiéniai előírásokat, rendszeresen mossunk kezet szappannal vagy fertőtlenítő géllel és takarjuk el a szánkat, ha köhögünk vagy tüsszentünk. Ne a tenyerünkbe tüsszentsünk, hanem a könyökhajlatunkba vagy egy papír zsebkendőbe, amelyet aztán azonnal dobjunk ki egy zárt szemetesbe. A virológusok szerint az is fontos, hogy tisztán tartsuk a környezetünket, különös tekintettel a kilincsekre, mobilokra, asztalra stb. Kerülni kell azokat az embereket, akik megfázás vagy légúti megbetegedés tüneteit mutatják. Ajánlott legalább egyméteres távolságot tartani egymástól, és tartózkodni kell a felesleges kézfogásoktól is. Indokolatlan esetben kerülni kell az utazást is.