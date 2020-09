Drágább lesz a cigaretta, stop a pálinkafőzésnek

Az első adóemelés jövő februártól várható, a másik kettő pedig 2022 és 2023 februárjától. A kereskedők várhatóan ezúttal is előre bespájzolnak az alacsonyabb adótartalmú cigarettából, ezeken ugyanis az adóemelést követő két hónapban még túladhatnak. Jövő március végéig így még az olcsóbb cigarettával is találkozhatunk az üzletekben. A dohány esetében ugyanerre hat hónapos átmeneti időszak vonatkozik. A kormány szerdai döntése alapján búcsút inthetünk a házi pálinkafőzésnek is. Ez utóbbit – a Híd javaslatára – még az előző kormány tette lehetővé, a legális pálinkafőzés iránt azonban elenyésző volt az érdeklődés, az ezzel kapcsolatos szabályok ugyanis túl szigorúra sikeredtek. Jelenleg 26-an élnek ezzel a lehetőséggel. Így az sem csoda, hogy az ez után fizetett jövedéki adóból a tavalyi év eleje óta eddig csupán 2160 euró folyt be, miközben a vámhivatalok ezek ellenőrzésével kapcsolatos költségei tavaly elérték a 8975, idén pedig a 3153 eurót. (mi)

