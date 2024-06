Délen is aratott a Smer és a PS

A járások eredményei

Ha megnézzük az EP-választásnak a 79 járásra lebontott eredményeit, akkor azt látjuk, hogy bár országosan a PS nyert, a legtöbb ilyen közigazgatási egységben a Smer győzött. Robert Fico pártja 40, míg a PS 35 járásban nyert. A Michal Šimečka vezette PS győzött a legmagasabb részvételi arányt produkáló Pozsonyi I. járásban, a főváros központjában. Itt a választók 52 százaléka járult az urnákhoz, a PS pedig a leadott szavazatok 53,79 százalékát szerezte meg. A legkisebb részvételi arányt (22,5 %) mutató Nagyrőcei járásban, amelyet magyarok is laknak, 37,69 százalékkal a Smer nyert. Az ország egészére nézve igaz, hogy a PS inkább nyugaton, északon, illetve Kassán és az azt körülvevő régióban győzött, míg a Smer a Felső-Nyitra-vidéken, így Nagytapolcsány (Topolčany), Simony (Partizánske), Bán (Bánovce nad Bebravou), Privigye (Prievidza) járásokban, Közép-Szlovákiában, pl. a Breznóbányai (Brezno) és az Iglói (Spišská Nová Ves) járásban, illetve az országnak a Kassától keletre lévő teljes régiójában győzött. Az utóbbi országrészben két magyarlakta járás is található. További két párt is képes volt arra, hogy egész járásban győzzön, a Szövetség a Dunaszerdahelyi, a Komáromi és a Rimaszombati járásban nyert, míg a KDH a lengyel határ melletti Námesztói járásban győzött.

A magyar járások

Ha külön is megvizsgáljuk a magyarok által lakott járásokat, akkor azt látjuk, hogy a fővároshoz tartozó ilyen közigazgatási egységekben a PS nyert. Itt ugyan a magyarok aránya nem éri el a 15 százalékot sem, de nagyon népes régiókról van szó, ahol tízezernél is több magyar választó él. A térképen nyugatról kelet felé haladva az tapasztalható, hogy a Szenci, a Galántai és a Vágsellyei járásban is Michal Šimečka pártja, a PS győzött. Az összes említett járásban a Smer lett a második, a harmadik helyet pedig vagy az SaS, esetleg a Republika szerezte meg, kivéve a Galántai és a Vágselyei járást, ahol a bronzérem a Magyar Szövetségé. Ennek a régiónak nagyon jó a fővárossal való infrastrukturális összeköttetése és egyben a magyar etnikai határ is itt húzódik. Ezen térség keleti folytatása az Érsekújvári járás, amelyben azonban a Smer nyert 24,04 százalékkal, a PS csak a második 21,9 százalékkal, míg a Szövetség 16,63 százalékkal a harmadik. Érdekesség, hogy egy atipikus, két jól elkülöníthető régióból álló járásról van szó, amelynek a déli, Párkány környéki részét a Magyar Szövetség nyerte, míg az északit a Smer, a járásközpontban pedig a PS győzött.

A magát etnikai pártként meghatározó Magyar Szövetség hozta a két legnagyobb arányú magyar lakossággal rendelkező régióban, a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban a győzelmet. Az előbbiben 43,76 százalék, utóbbiban 41,01 százalék a párt eredménye. Mindkét régióban a második helyezett PS, a Dunaszerdahelyi járásban 23,61 százalékot, míg a Komáromi járásban 18,75 százalékot értek el. A harmadik helyezett is ugyanaz a szereplő, mégpedig a Smer (Dunaszerdahelyi járás 13,71 %, Komáromi járás 17,36 %).

Ha tovább haladunk kelet felé, a Lévai járás adataiból az látszik, nagyon szűk eredménnyel bár, de itt a PS tudott nyerni (23,63 %). A második a Smer lett (23,58 %). A Magyar Szövetség pedig 13,01 százalékkal a harmadik. A Nagykürtösi járásban a Smer győzött (26,57 %), a Magyar Szövetség lett a második (16,96 %), de nyomban mögötte végzett a PS (16,77 %). A Losonci és a Poltári járásban azonban a magyar párt még az első háromba sem jutott be, ezen két régiót is Robert Fico pártja nyerte (Losonci járás 26,42 %, Poltári járás 35,56 %), de a szélsőséges Republika is jelentős eredményeket ért el (Losonci járás 12,64 %, Poltári járás 17,29 %). A Rimaszombati járásban a Magyar Szövetség győzött 24,99 százalékkal, a Smer a második lett 23,21 százalékkal és a PS a bronzérmes 16,13 százalékkal. A Nagyrőcei járásban már újra a Smer vezet (30,58 %), másoik a PS (15,72 %), a Magyar Szövetség pedig a harmadik (14,51 %). A sorban a következő a Rozsnyói járás, amelyben rendkívül kicsi előnnyel a Smer nyert (21,62 %) és a PS lett az ezüstérmes (21,59 %), a Magyar Szövetség pedig itt is a harmadik helyezett (16,52 %). A Kassa-környéki járás, de a Kassa városi járások is pontosan ugyanazt a képet mutatják, mind az öt közigazgatási egységben az első a PS, a második a Smer, a harmadik pedig a szélsőséges Republika. Az ország legkeletibb régiójában lévő két magyar járásban, a Tőketerebesiben és a Nagymihályiban is Robert Fico pártja nyert, az előbbiben 26,58 százalékot, az utóbbiban 33,32 százalékot ért el a Smer. Míg azonban a Tőketerebesi járásban a második helyezett a Magyar Szövetség lett (20,16 %), a PS pedig a harmadik (13,92 %), addig a Nagymihályiban a PS a második (15,32 %) és a Republika a harmadik (12,62 %).

A részvételi arány

Az már a hivatalos eredmények vasárnap éjszakai közlése előtt kiderült, hogy az EP-választáson az országos részvételi arány 34,38 százalék, Szlovákiában összesen 1 505 176 választó járult az urnákhoz. Az ország magyarok által is lakott déli részében azonban ezen voksoláson is az átlagosnál kevesebben mentek el szavazni. A Dunaszerdahelyi járásban 28,6 százalék, a Komáromi járásban 26,4 százalék adta le a szavazatát, a magyar közösség ebben a két régióban képviselteti magát a legnagyobb arányban. Ahogy azt feljebb említettük, a legkisebb részvételi arány, 22,5 százalék is egy déli régióban, a Nagyrőcei járásban volt.