Csökken a gázfüggőségünk Oroszországtól

Az építési munkák „a legközelebbi napokban” indulnak a Balti-tenger lengyel és dán partjain – jelentette be Duda, aki szerint a lengyel gázvezetékrendszert üzemeltető Gaz-system az olasz Saipem céget választotta a projekt Balti-tenger alatti részének kivitelezői munkálataira. Duda hangsúlyozta: a beruházással azt szeretnék elérni, hogy Lengyelország függetlenné váljon az orosz gázszállításoktól. Felidézte: ennek a folyamatnak másik eleme a 2015-ben a Swinoujscie lengyel balti-tengeri város mellett üzembe helyezett, cseppfolyós gázt (LNG) fogadó kikötő 2023-ra tervezett bővítése.

Az Északi-tenger norvégiai talapzatában fekvő gázmezőkön kitermelt, a dániai hálózatba betáplált földgázt Lengyelországba eljuttató Baltic Pipe üzembe helyezését 2022. október 1-jére tervezik. A projekt gázvezeték-összekötőkön keresztül a Három Tenger kezdeményezés országainak, így Szlovákiának is biztosíthatja a gázellátását. Hogy erre sor kerüljön, be kell fejezni a Lengyelországot Szlovákiával összekötő gázvezeték építését: az évente 5,7 milliárd köbméternyi gáz szállítására alkalmas vezeték teljes hossza eléri majd a 165 kilométert. Rastislav Ňukovič, a szlovák Eustream gázszállító társaság vezérigazgatójának egy korábbi nyilatkozata szerint a vezeték átadására 2021 vége felé kerülhet sor. Szlovákia így akár 2022-től Lengyelországon keresztül is hozzájuthat a gázhoz, amivel tovább csökkenhet az ország kitettsége az orosz Gazprommal szemben. (mi, MTI)