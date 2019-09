Cséfalvay: A Hídban nincs elég erő és akarat

Cséfalvay a döntését egyebek mellett azzal indokolta, hogy az SNS és a Smer is megszegte az ígéretét. „Amikor beléptünk ebbe a koalícióba, arról beszéltünk, hogy Szlovákiának az EU magjába kell tartoznia. A külpolitikánk euroatlanti irányultsága pedig a kormányprogramba is bekerült” – idézte fel a képviselő és hozzátette: véleménye szerint a házelnök Andrej Danko (SNS), illetve Robert Fico, a Smer elnöke is megsértette ezt a megállapodást.

A képviselő kritikával illette a Hidat is. Cséfalvay szerint a párt kevésbé tudta érvényesíteni azokat az értékeket, amelyek a párt programjában szerepelnek. „Sajnos egyre inkább azt éreztem, nincs elég erő és akarat, hogy a Híd kiálljon ezek mellett az értékek mellett” – mondta. Példaként pedig azt említette, amikor a párt nem állt ki Danko oroszbarát, vagy éppen a NATO tevékenységét kritizáló kijelentéseivel szemben, és megemlítette azt az esetet is, amikor Fico a rasszista bűncselekmény miatt elítélt ĽSNS-es képviselő mellett foglalt állást. Cséfalvay hozzátette: a kormányprogramból kiinduló javaslatokat annak ellenére is meg fogja szavazni, hogy már nem tagja a Híd frakciójának.

A képviselő a politikai jövőjével kapcsolatban elmondta, olyan platformot keres, amelyben szabadon tudja érvényesíteni azokat az értékeket és külpolitikai nézeteket, amelyeket magáénak érez. Sajtóinformációk szerint Tomáš Drucker pártjában, a Dobrá voľba nevű formációban folytathatja a politizálást. Ezzel kapcsolatban Cséfalvay annyit mondott, a napokban kiderül, hol dolgozik tovább, és a lehetőségek között Drucker pártja is szerepel. Hozzátette, szívesen kampányolna akár kétnyelvűen, szlovákul és magyarul is.

Grigorij Mesežnikov politológus szerint Cséfalvay Katalin távozása kellemetlenül érinti a Hidat, hiszen egy fiatal és szakmailag jól felkészült politikust kell a jövőben nélkülözniük. A szakember szerint az euroatlanti irányultság mellett Cséfalvay a párt szlovák részét is képviselte.

Daniel Kerekes választási szakértő azzal kapcsolatban, hogy a Híd környezetéből több ismert szereplő távozik, elmondta, a személyiségek kilépése valamennyi szavazat elvesztését is jelenti egyben. Hozzátette, most nem lehet számszerűsíteni, hogy pontosan mennyi szavazatról van szó. „Ugyanakkor az ismert személyiségek távozását a választók úgyis értelmezhetik, hogy a párt szétesik” – tette hozzá a szakértő. Kerekes kiemelte, a magyar pártok nehéz helyzetben vannak, mivel sok politikai szubjektum verseng a választóik voksaiért. A szakember szerint a Híd számara a kieső személyiségek és szavazatok pótlására az is egy lehetőség lehet, hogy a roma és a ruszin nemzetiségű választókat próbálja megszólítani. „Bugár Bélának az államfőválasztás során elért eredményéből is látszik, hogy a ruszin kisebbséget is megszólította” – magyarázta Kerekes, és hozzátette, kérdéses, hogy a párt képes-e hatékonyan mozgósítani a szlovák szavazóit. A szakember szerint a Hídra voksoló szlovák nemzetiségűek számára most szélesebb a politikai kínálat, mint 2016-ban.