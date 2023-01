Čaputová részvétét fejezte ki a meggyilkolt nagymihályi nő családjának

Az egyetemválasztás előtt álló diákok közül sokan talán nem is tudják, hogy Pozsonyban akár magyar nyelven is lehet tanulni, pedig a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán jövőre több magyar nyelvű szak is indul. Misad Katalinnal, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetőjével beszélgettünk az egyetem által kínált lehetőségekről, illetve arról, miért érdemes Szlovákiában magyar nyelven végezni a felsőfokú tanulmányokat.