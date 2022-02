Čaputová rendkívüli beszédet intézett a szlovákiaiakhoz

Az Ukrajnában uralkodó helyzet minket is érint – jelentette ki Zuzana Čaputová államfő csütörtök este a közszolgálati televízióban mondott rendkívüli beszédében. A köztársasági elnök értékelte, hogy a világ országainak nagy része, ahogy a szlovákiai politikusok is, Ukrajna mellé álltak. Felhívta a figyelmet az erős, Szlovákiában is teret hódító orosz propagandára.