Čaputová magyar civilekkel egyeztetett

Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője szerint egyelőre nyílt kérdés, hogy az államfőválasztás második fordulója előtt a magyar civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezetük kiad-e egy nyilatkozatot a választás témájában. Arra a kérdésre, hogy szóvivőként tesz-e javaslatot egy ilyen lépésre, Tokár elmondta: „A szervezetünk koordinációs bizottságának elmondom majd, hogy nagyon pozitív érzéseim voltak a találkozóból, és hosszú távon a Čaputovával való kommunikáció lehetőségét ki kell használni. Hogy ez konkrétan miként valósul meg, az majd a bizottsággal való tárgyalás után dől el.”

Tokár szerint a találkozó konstruktív volt, a civilek ismertették Čaputovával a szlovákiai magyarok legfontosabb problémáinak alapvető kérdéseit. Tokár hozzátette, nem azt akarták elérni, hogy az államfőjelölt későbbi vállalásainak vagy kommunikációjának az legyen a célja, hogy ezeket a problémákat közvetlenül megoldja, hanem, hogy egyáltalán megismerkedjen velük. „Van egy óriási szakadék abban, amit a szlovák társadalom a magyar problémákról egyáltalán tud” – mondta szóvivő, aki kifejtette, örül annak, hogy Čaputová részéről megvan a nyitottság a szlovákiai magyarokat érintő kérdések felé.

A találkozó után Čaputová úgy nyilatkozott, bár még hátra van az államfőválasztás második fordulója, együttműködést szeretne kezdeményezni a magyar kisebbség szervezeteivel is: „Abban az esetben, ha köztársasági elnökké választanak, egészen biztosan folyatni fogjuk ezt az egyeztetést.” Ezt a Kerekasztal képviselői is kérték tőle. A találkozón az is elhangzott, ha ő lenne az államfő, hivatalában létrehozna egy a magyar kisebbségért felelős tanácsadói posztot. Čaputová hozzátette, érdekli őt, hogy miként látják az aktuális társadalmi kérdéseket a kisebbségek képviselői is. „Mit gondolnak a jogaikról, azokról a kihívásokról, amelyek előtt az egész ország, vagy a magyar kisebbség áll” – magyarázta a jelölt. Arra a kérdésre, kérte-e a magyar civilektől, hogy közvetlenül támogassák, Čaputová elmondta, ennek érdekében sem a civileket, sem a politikai pártokat nem szólította meg, közvetlenül a választókat szeretné meggyőzni. Kiemelte, kampányát magyarul is folytatja.