Čaputová az összetartás és a jogállamiság fontosságát hangsúlyozta

A Szlovák Köztársaság állapotáról szóló jelentés fő témái a kovetkezők voltak: a világjárvány következményei, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a tudományos kutatások támogatása, a gazdasági modell átalakítása, az oktatási reform, az egészségügy támogatása, a jogállamiság, valamint az igazságszolgáltatás és az ügyészség reformja.

A világjárvány az államfő szerint megmutatta, hogy válsághelyzetben Szlovákia lakosai összetartanak és segítik egymást. Úgy véli, meg kellene őrizni ezt a szolidaritást.

„Sajnálattal kell konstatálnom, hogy az ellenkező tendenciát is érzékelem”

– mondta Čaputová, utalva a kulturális-etikai témákra, illetve az ezen a téren kezdeményezett jogszabály-módosításokra. Az államfő hiányolja a tisztességes társadalmi és szakmai eszmecserét, és figyelmeztetett az emiatt keletkező választóvonalakra. A koalíció képviselőit emlékeztette arra az ígéretükre, hogy a kormány a nemzeti kisebbségek érdekeit is szem előtt fogja tartani.

A koronavírus-pandémiával kapcsolatban az államfő figyelmeztetett, hogy nem jut elég támogatás a tudományos kutatásokra. A járvány miatt elrendelt távoktatással összefüggésben megjegyezte, hogy át kell értékelni az iskolai kerettanterveket. Emlékeztetett, hogy az egészségügy évek óta alulfinanszírozott és munkaerő-hiánnyal küzd. Szorgalmazta a szociális és egészségügyi dolgozók fizetésemelését, valamint a legkiszolgáltatottabbak és legszegényebbek védelmét. Hangsúlyozta a természetvédelem, valamint a kultúra támogatásának fontosságát is.

Az államfő a továbbiakban az igazságszolgáltatás megtisztításáról beszélt.

„Olyan gazdaságilag befolyásos emberek ellen folytatott pereknek lehetünk tanúi, akiknek a bíróságokon, ügyészségeken és a politikában is voltak kapcsolataik. Tanúi lehetünk a bírók ellen folytatott büntetőeljárásoknak is. Ezek az esetek bizonyítják, hogy létezik a bírósági korrupció problémája, amit már régóta sejtettünk”

– fejtette ki Čaputová, aki szerint a posztkommunista érát fel kell váltania az erős jogállamiság időszakának, amelyet a független és felelős igazságszolgáltatásnak kell jellemeznie.

Az államfő úgy véli, a „korrupció vírusának” eliminálása érdekében alapjaiban kell megreformálni a bírók és ügyészek felelősségre vonásának rendszerét, továbbá fel kell számolni az ügyészek politikai befolyásoltságát is.

Čaputová emlékeztette a koalíciót a korrupció elleni harccal összefüggésben tett ígéreteire, és egyben felajánlotta a segítségét a kormánynak ezen a téren.

Az elnök asszony felszólította a kormánykoalíciót, hogy csak olyan törvényeket fogadjon el, amelyek a jelenlegi ellenzék kormányzása idején is érvényesek lehetnének. „És csak olyan módon fogadja el ezeket, amilyen módon szeretné, ha az ellenfelei is elfogadnák” – tette hozzá.

Kilátásba helyezte, hogy „nehezen fog szentesíteni” olyan törvényeket, amelyeket törvényes indok nélkül tárgyalnak gyorsított eljárásban.

Az államfő a digitális infrastruktúra javításának szükségességét is hangsúlyozta. Rámutatott, hogy az eddigi gazdasági modell, amely a külföldi beruházások Szlovákiába csábításán és az alacsony béreken alapult, mostanra minden jel szerint kifulladt. Úgy véli, az államnak a hazai vállalkozói környezetet kellene támogatnia. Hozzátette: csak átmeneti lehet a mostani időszak, amikor Szlovákia a világ autógyártóinak az összeszerelő műhelye.

Čaputová szerint a válság arra is rámutatott, hogy a közigazgatás nincs kellően felkészülve egy ilyen helyzet gyors kezelésére. Hangsúlyozta: be kell fejezni a hatékony támogatási infrastruktúra kiépítését, a válság leküzdésére és a gazdaság újraindítására szánt összegeket pedig gyorsan és észszerűen kell befektetni. Említést tett az uniós támogatások lehívásával kapcsolatos mulasztásokról is. „Nem ismétlődhet meg még egyszer az a forgatókönyv, hogy a támogatásokat nem a stratégiailag fontos területeken használják fel, és ezért elmarad a multiplikátorhatás. Az pedig végképp nem történhet meg újra, hogy a támogatások lehívása során vétett hibák miatt vissza kelljen azokat fizetni az Uniónak” – figyelmeztetett az államfő.