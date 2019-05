Bugár: Ez nagyon rossz eredmény

Hogyan értékeli az európai parlamenti választás nem hivatalos eredményét, mely szerint a Híd 2,6 százalékot szerzett, s nem szerzett mandátumot az Európai Parlamentben?



Az egyetlen dolog, amit pozitívumként ki lehet emelni az az, hogy nem váltak be azok az előrejelzések, amelyek az Európai Uniót szétbomlasztani kívánó erők erősödését jósolták. Igaz, hogy Kotleba pártjának képviselői ott lesznek az EP-ben, de végül is az a katasztrófa-forgatókönyv, amit néhányan felvázoltak, nem vált valóra. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a Híd újból megfizette az árát, hogy tagja ennek a kormánykoalíciónak, és ezt mondom annak ellenére, hogy egyetlen előző kormányban sem sikerült annyi mindent elérni a kisebbségi jogok területén – a szlovákiai magyarok számára is –, mint az elmúlt időszakban. Mégis az emberek csak azért büntetik a Hidat, mert tagja a jelenlegi kormánykoalíciónak, ez a következménye a hároméves kormányzásnak. Olyan kormányban vagyunk, amelyben úgymond utált pártok is részt vesznek, és nem az a fontos, hogy a kormányprogramot, a választóknak tett ígéreteket teljesítjük, hanem az, hogy ebben a kormányban vagyunk. Még jobban sajnálom, hogy úgy néz ki, a szlovákiai magyaroknak nem lesz képviselőjük Brüsszelben.



Mennyire volt erre az eredményre hatással Nagy Józsefnek, a Híd EP-képviselőjének a teljesítménye, mennyire volt eredményes a választási kampány?



Akik jobban ismerik Nagy József tevékenységét, azok tudják, hogy felülmúlta jó néhány szlovákiai európai parlamenti képviselő teljesítményét, akár magyar vonalon is. Elég, ha csak a kisebbségi jogminimumot említem, ami csak neki köszönhető. Az emberek többsége viszont nem ismeri ezt, az is lehet, nem is érdekli őket annyira. De újra csak a kormányban elért eredményeinkhez térnék vissza: megmentettük az iskoláinkat, és nemcsak a kisiskolákat, emeltük az iskoláknak járó támogatást, megdupláztuk a kisebbségi kultúrára fordított összeget és még sorolhatnám. Az emberek úgy veszik, hogy ez természetes, ez megvan. Nem hiszem, hogy Nagy József teljesítménye befolyásolta volna a választási eredményt. A himnusz-ügynek viszont volt hatása az eredményre, amit a Híd ellen fel lehet használni, azt felhasználják ellenünk. Ezért szoktam mondani, hogy árulózással, vádaskodással és hazudozással nem lehet egységet építeni.



Milyen hatással lesz a 2,6 százalékos eredmény a pártra?



Egy biztos, ez nagyon rossz eredmény, de ugyanezt el lehet mondani a köztársaságielnök-választás eredményéről. Az a kérdés, hogy képes-e mobilizálni a párt a választóit, el tudja-e mondani azt, mit fog jelenteni, ha a szlovák parlament is kisebbségi képviselő, magyar érdekeket védő képviselet nélkül marad. A következő, nyolc-kilenc hónap múlva esedékes választásoknak többek között ez lesz a tétje. Hogy a választók tudatosítani fogják-e azt, hogy megmarad-e az, amit most természetesnek vesznek, például, hogy nincs feszültség a szlovák–magyar kapcsolatokban.



Említette az államfőválasztást, amelyen nem járt sikerrel, most az európai parlamenti választás sem hozott eredményt. Nem mérlegelte, hogy le kellene mondania a pártelnöki posztról?



Gondolja, hogy ezt nem tettem meg? Csak én ezt nem a sajtó előtt teszem meg, hanem a párt struktúráiban, ahol ezt meg kell tenni. Higgye el, az egészségi állapotom, a műtét, amin átestem stb., ez mind abba az irányba hatott, hogy veszem a kalapom és megyek. Kérdés, hogy ez mennyire segítene a pártnak. Ezt kellett eldönteni akkor, amikor én ezt felajánlottam. El kellett dönteni, hogyan érzik a kollégák, felmérések is készültek, és ezeknek a tudatában végül is úgy döntöttünk, hogy maradjak.



Most, az EP-választás után is felajánlja az elnöki posztját?



Nem hiszem, hogy az EP-választások kapcsán ilyen témáról fogunk beszélni. Inkább arról kell tárgyalni, miért nem sikerül mozgósítani a választóinkat. Hogy azok, akik – és ez durván fog hangzani – belőlünk élnek, és ha nem volnánk a kormány tagja, akkor valószínű, hogy nekik is nehezebb volna bármit elérni, hogy ezek az emberek miért nem tesznek többet például a mozgósítás területén. Az országos tanács következő ülésén ez is téma lesz. Téma lesz annak a kiértékelése is, hogy mivel tudjuk mozgósítani az embereket.