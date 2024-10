Blanár az EU Külügyi Tanácsának ülésén Ukrajna további támogatásáról beszélt

A miniszter elárulta, hogy az EU-s miniszterek ülésén most is az ukrajnai háború és a közel-keleti feszültség fokozódása volt a téma. Ezzel kapcsolatban a szlovák és az ukrán kormány között nemrég megvalósult harmadik egyeztetésről tájékoztatott. Mint megjegyezte, mindkét fél az Ukrajnát leginkább sújtó problémákról beszélt – a villamos áram kieséséről és hiányáról, illetve a télre való felkészülésről. Mint elmondta, Szlovákia áramot fog biztosítani Ukrajnának. Hozzátette: Szlovákia további két humanitárius segélycsomagot készít elő.

A közel-keleti történések kapcsán arról tájékoztatta az EU tagállamait, hogy Szlovákia körülbelül száz ember evakuálását biztosította Libanonból.

Hozzátette: az uniós országok egyetértettek abban, hogy tűzszünetre van szükség a régióban, és minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely a mielőbbi tűzszünetet segíti elő.

Blanár azt is elmondta, hogy a diplomatákkal a grúziai, moldáviai, iráni és a venezuelai helyzettel is foglalkoztak. Elismerte, hogy nagyon érdekli az október 26-i grúziai parlamenti választás. Hozzátette: Szlovákia érdeke az, hogy Grúzia kitartson az EU-ba vezető úton. Moldávia Európa-párti irányultságát szintén támogatja, ahol népszavazást tartanak az EU-tagságról, és elnökválasztásra is sor kerül.

„Azt várjuk, hogy Moldávia polgárai az EU-tagság mellett döntenek, és hogy a népszavazás manipulálására tett várható kísérletek nem járnak sikerrel” – tette hozzá.