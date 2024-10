Blaha Moszkvában, repedezik az orosz karantén

Mikor Vlagyimir Putyin utasítására az orosz hadsereg 2022-ben átlépte az ukrán határt, a szlovákiai politikai élet a legtöbb nyugat-európai államhoz hasonlóan karanténba zárta az orosz diplomáciát: a Heger-kormány és a parlamenti képviselők nem utaztak Moszkvába, az orosz nagykövetség pedig nem kapott meghívót a nagyobb politikai eseményekre. A Putyin-rendszerrel való kapcsolat már korábban is megromlott, Igor Matovič miniszterelnök politikai bukásához például jelentősen hozzájárult, hogy a kormányfő 2021-ben a koronavírus-járvány idején személyesen repült Moszkvába tárgyalni a Szputnyik-vakcinák beszerzéséről.

A háború első évében a jelenlegi koalíció tagjai is óvatosabban viselkedtek és elítélték az inváziót, ettől függetlenül Robert Fico ellenzéki vezérként már 2022 nyarán felkerült arra az ukrán listára, amelyen az orosz propaganda terjesztőit nevezték meg – a szankciók megszüntetésének követelése, valamint az egyértelmű orosz felelősség tagadása miatt. A 2023-as választásokat követően lassan szűnni látszik a moszkvai kordon.

Juraj Blanár, a Fico-kormány külügyminisztere az év elején Törökországban találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, ezzel Szijjártó Péter magyar külügyminiszter után a második olyan uniós tárcavezetővé vált, aki személyesen is egyeztetett az orosz féllel. Blanár a találkozón hangsúlyozta, hogy Szlovákia nem ért egyet a vasfüggöny felhúzásával az Európai Unió és Oroszország közé. A két politikus legutóbb szeptemberben, New York-ban az ENSZ közgyűlésen egyeztetett, kézfogásukról egy hivatalos felvétel is készült – érdekesség, hogy ugyanezen az összejövetelen Peter Pellegrini államfő is megjelent, hogy hivatalosan elítélje az orosz agressziót. Az orosz nagykövetség szintén meghívókat kap a hivatalos kormányeseményekre, a nyáron Oroszország napját egyenesen a követség épületében ünnepelte Blanár, hogy aztán egy nappal később elutazzon a Moszkva részvétele nélkül zajló, Svájcban rendezett békekonferenciára. Azon az eseményen a konzulátus épületében tartózkodott Ľuboš Blaha is, már megválasztott EP-képviselőként.

Blaha jelenlegi látogatását az orosz facebooknak megfelelő Telegram szociális hálón hirdeti, a moszkvai Vörös téren forgatott videójában kijelentette, hogy Oroszország még mindig „gyönyörű, okos és fejlett”, egyben hangsúlyozta, hogy az ország barátjaként érkezett. Blaha egyben bocsánatot kért Moszkvától az Európai Parlament „gyűlöletkeltő és szó szerint fasiszta” határozataiért.

Gyimesi György, a jelenleg a Magyar Szövetségben politizáló volt parlamenti képviselő augusztus végén szintén ellátogatott Moszkvába, ezt azonban állítása szerint magánemberként, nem a párt képviselőjeként tette meg. Az útja során több videót is forgatott, hogy megmutassa, nem működnek a szankciók, mivel az orosz boltokban nyugati fogyasztási cikkekhez, illetve az amerikai termékeket leváltó márkákhoz is bőségben hozzájutni. Andrej Danko (SNS) szintén tervezi az oroszországi látogatást, júliusban állítása szerint csak a parlament rendkívüli ülése akadályozta meg az útra kelésben.