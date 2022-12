Bizonytalan a jövő évi büdzsé elfogadása

Boris Kollár (Sme rodina) házelnökhöz hasonlóan Eduard Heger (OĽaNO) ügyvezető kormányfő már pénteken jelezte, a céljuk, hogy már e héten elfogadják a 2023-as költségvetést.

„Nem akarjuk, hogy az emberek elveszítsék a munkájukat, ezért a munkáltatókat is segíteni fogjuk. A parlament felelőssége, hogy elfogadja a büdzsét” – figyelmeztet Heger. Az ügyvezető kormányfő úgy véli, minden további lépés a pártokkal folytatott politikai tárgyalások függvénye. A parlamenti pártok azonban továbbra is erősen megosztottak. Egyelőre csak az OĽaNO és a Sme rodina képviselői részéről biztos a költségvetés támogatása. A Hlas és a Smer már csak bizonyos feltételekkel szavazná meg a 2023-as büdzsét. Peter Pellegrini, a Hlas elnöke szerint pártja képviselői készek „hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek minél gyorsabban megkapják a szükséges állami segítséget”. „Ennek érdekében, miután megtörténik az alkotmánymódosítás és ki lesz hirdetve az előre hozott választás dátuma, valamint a parlament elfogadja a módosító indítványunkat, amely alapján 840 millió eurót átcsoportosítanak az egészségügyi alkalmazottak és páciensek számára, pártunk kész megszavazni a jövő évi költségvetést” – jelentette ki Pellegrini.

Ellenzéki követelések

„A Smer kész tárgyalni a jövő évi költségvetésről, ha jóváhagyják az alkotmány módosítását, és megegyeznek az előre hozott választás időpontjáról” – jelentette be szombaton Robert Fico, a Smer elnöke. Fico ezenkívül több ponton is módosítaná a parlamentbe benyújtott költségvetési tervezetet, például „bizonyos források átcsoportosításával a szociális ágazatba, az egészségügybe és az oktatásba”. Fico szerint azonban a helyi önkormányzatok folyamatosan növekvő kiadásait is kompenzálni kellene. Milan Krajniak, az ügyvezető kormány munkaügyi minisztere szerint pártja, a Sme rodina nyitott a Smer és a Hlas követeléseinek a megvitatására.

Az Igor Matovič pénzügyminiszter által előterjesztett költségvetési javaslat legnagyobb bírálója az SaS. Karol Galek, az SaS alelnöke és parlamenti képviselője szerint pártja jelenlegi formájában nem tudja támogatni a költségvetést. „A büdzsé tervezete nem felel meg a legalapvetőbb kritériumoknak sem. Nem veszi figyelembe a kiadási korlátokat, márpedig emiatt csökkenthetik, sőt akár vissza is tarthatják az uniós helyreállítási alapból nekünk járó forrásokat. Ezért arra számítunk, hogy a költségvetést a jelenlegi formájában a parlament nem fogadja el. Az ügyvezető kormányt azonban semmi sem gátolja abban, hogy újra benyújtson egy módosított javaslatot” – állítja Galek, aki szerint azonban akkor sem omlik össze az ország, ha idén nem sikerül megszavazni a büdzsét.

A kormány tárgyalna

„Ha a költségvetés átmegy, bármi megtörténhet” – jelentette ki Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője a Markíza televízió vasárnapi vitaműsorában. Hozzátette, az irányítás Eduard Heger kezében van. „Tárgyalni fog a politikai partnerekkel, és mindent megtesz azért, hogy az emberek megkapják a segítséget” – fűzte hozzá. Boris Kollár közben megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a pártok képviselőivel arról, miként folytassák a kormány bukását követően. Peter Pellegrini, a Hlas vezetőjével történt tárgyalást követően vasárnap Robert Fico, a Smer elnöke volt soron. Hétfőre Eduard Hegert és Richard Sulíkot, az SaS elnökét hívta találkozóra – tájékoztatott Kollár a közszolgálati televízió vasárnapi műsorában.