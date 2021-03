Bevezetik az életre szóló rendszámtáblát

A jelenleg hatályos szabályok szerint a rendszám az autóhoz és a járáshoz van kötve. A rendszám első két betűje a járás rövidítése, ezt követi 001–999 számkombinációk valamelyike, s végül az AA-tól ZZ-ig terjedő betűkombinációk. Ha valaki most eladja az autóját, de az az eredeti járásban marad, akkor a rendszámtábla is az autón marad. A rendszámot csak akkor kell lecserélni, ha az autót más járásba adják el. A parlament tegnap elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény módosítását, amely számos, a gépjárműtulajdonosok számára pozitív változásokat tartalmaz.



Örökös rendszámtábla



Az autótulajdonosok a jövőben úgymond magukkal vihetik a rendszámtábla számát ugyanúgy, mint a telefonszámot, ha mobilszolgáltatót cserélnek. A rendszámtáblákat a jövőben nemcsak egy adott személyhez, hanem a gépkocsihoz is kötik, az autó tulajdonosa így eldöntheti, hogy megtartja-e a rendszámát, ha az autót az egyik járásból jelenti át a másikba. Ennek köszönhetően véget vethetnek az autók kétlépcsős átíratásának, a járgányt ugyanis bármelyik közlekedésrendészeten az országban átjelenthetik majd a másik járásba, ami jelentősen felgyorsítja az ügyintézést, s ami sokkal fontosabb, rengeteg új rendszámtáblát spórol meg, hiszen az átíratás miatt már nem fog kelleni újat kiállítani. „A jelenlegi szabályok szerint ha valaki más járásba adja el az autóját, akkor azt előbb le kell jelenteni a tulajdonos állandó lakhelye szerinti közlekedésrendészeten, majd az új tulajdonosnak a saját állandó lakhelye szerint kell ismét bejelenteni. Újonnan mindezt egyetlen közlekedésrendészeten is elintézhetik majd” – tájékoztatott a törvénytervezet egyik előterjesztője, Radovan Sloboda (SaS). Ráadásul az eredeti tulajdonos a gépkocsi eladásakor is meghagyhatja a rendszámtábláját, s átírathatja majd az új autójára. Ilyen esetben a rendszámtábla tulajdonosának egy éve lesz arra, hogy a rendszámot egy új autóra regisztrálja, ellenkező esetben le kell majd adnia a közlekedésrendészeten. Ennek következtében természetesen értelmét veszíti a rendszámok járások szerinti beosztása, ami egy következő problémára jelent megoldást. A jelenleg kiadott rendszámtáblákon elérhető kombinációk ugyanis a gyakori cserék miatt túl gyorsan fogynak. Például Pozsony csak nemrég állt át a BT kezdetű rendszámokra, s már ezek is fogynak. Újonnan ezért az autók regisztrációja már központi lenne, s a közismert KN, DS, RS vagy NZ rövidítések egy teljesen új kombinációt is kezdenek használni. Az első ilyen, járáshoz már nem kötött rendszám az AA 001 AA lesz.



Még egy év



A módosítások bevezetésére persze még várni kell, a vonatkozó törvény ugyanis csak egy év múlva, 2022 márciusában lép hatályba, az új rendszámokat pedig csak azután kezdik kiadni, miután a jelenlegi táblákon rendelkezésre álló számkombinációk elfogynak.

