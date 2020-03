Bemutatták az új kormány minisztereit

Matovič az eddigi karrierje során gyakran használt nem szokványos politikai eszközöket, tüntetést szervezett vagy éppen a parlament ülése során transzparenst tartott a magasba. A Smer és az SNS politikusait mindig élesen bírálta, de konfliktusba került például az azóta feloszlott Sieť vezetőjével, Radoslav Procházkával is. Matovič titokban rögzítette a Procházkával folytatott bizalmas beszélgetését. Az OĽaNO vezetője Bugár Bélával, a Híd elnökével is konfliktusban volt. Rendszeresen és kölcsönösen bírálták egymást.

A nagyszombati politikus a 2010-es parlamenti választáson még az SaS listáján jutott először a parlamentbe, akkor a 150. helyet adták neki. Matovič azonban egy rendkívül erős kampánnyal, amelyben a tulajdonában lévő regionális lapokat is felhasználta, a lista negyedik helyére karikázta fel magát. Később létrehozta az OĽaNO mozgalmat, amely a választások során már önállóan, vagy éppen a más szubjektumokat a listájára véve indult el és jutott a törvényhozásba. 2020-as parlamenti választást pedig a szavazatok 25 százalékával nyerte meg.

Katolikus civil szervezet tagja, négy gyermeke van, közgazdászként végzett. Több cégben dolgozott, de a védelmi minisztérium tanácsadója is volt. 2016-ban választották először parlamenti képviselővé. Itt a katonai titkosszolgálatot ellenőrző különleges bizottság tagja volt. Amíg az OĽaNO ellenzékben volt, Hegert jelölték ki árnyék-pénzügyminiszterüknek.

Ismert biztonságpolitikai szakértő, 20 éve foglalkozik katonapolitikai kérdésekkel. 2004 és 2013 között a védelmi minisztériumnál dolgozott, de a szakmai életútja során kapcsolatban volt a Globsec elemzőközponttal, illetve Szlovákiának a NATO-hoz akkreditált állandó képviseleténél is tevékenykedett diplomataként. Az előző években ő volt az OĽaNO árnyék-védelmi minisztere.

Gyermekkardiológus, a Keresztények a városban nevű pozsonyi szervezet egyik megalapítója. Azon kívül, hogy a különböző keresztény szervezeteket összefogja, az intézménynek jelentős karitatív tevékenysége is van. Krajčí négy éve jutott először a törvényhozásba. Ott az egészségügyi bizottság tagja, majd pedig alelnöke lett. Az OĽaNO őt nevezte ki árnyék-egészségügyi miniszterévé. A 2020-as választáson 143. helyről indult és 35 ezer megszerzett preferenciaszavazat révén jutott be a parlamentbe.

Kulturális miniszter: Natália Milanová (OĽaNO)

Az új kabinet egyik meglepetése, Natália Milanová lett, aki mindössze néhány éve van a politikában. A 37 éves történelemtanár végzettségű hölgy néhány évig dolgozott a szakmájában, amiről könyvet is írt. Már 2016-ban is indult a parlamenti választáson, de csak 2018-ban jutott a törvényhozásba, amikor a megyeelnökké választott Jozef Viskupič megüresedő helyére ülhetett be. A parlamentben a kultúráért és médiáért felelős bizottság alelnöke lett. A 2020-as választáson a 146. helyről indult, de nem szerzett mandátumot. Fő témái közé eddig az épített örökség védelme tartozott.