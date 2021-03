Bemutatták a közös magyar pártot, a Szövetséget

A sajtótájékoztatón részt vett Forró Krisztián, az MKP elnöke, Sólymos László, a Híd elnöke és Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

Forró elmondta, a három párt tavaly augusztus 20-án kötelezte el magát, hogy közös pártban egyesülnek. Elmondta, a közelmúltban először a Híddal egyeztek meg, de az Összefogással is folytatták a tárgyalásokat.

Forró hozzátette, az új szubjektum pártelnökét az MKP, az országos tanács elnökét a Híd, a párt szakmai elelnökét az Összefogás adja. A közös párt jogi kereteit az Összefogás átalakításával hozzák létre. Ez azt jelenti, hogy a formálisan a másik két párt ebbe a szubjektumba olvad bele. Forró szerint a Szövetség egy magyar párt lesz, amely a magyarok által lakott régiók érdekeit is képviselni akarja. A közös pártban a jelenlegi szubjektumok platformok formájában fognak továbbélni. Az Összefogásba való beolvadásra akkor kerül sor, ha a világjárvány miatt nem tudnak aláírásokat gyűjteni a közös párt jogalanyiságának létrehozásához.



Sólymos László, a Híd vezetése a mostani egyezményt az 1998-as pártegyesüléshez hasonlította. Rámutatott, a koronavírus-válság idején különösen fontos, hogy pozitív üzeneteket küldjenek. "Amikor mások szétesnek, mi egyesülünk" - mondta, és közvetlenül is bírálta a kormányt, amely szerinte a saját viszályaival van elfoglalva. Megemlítette, hogy a jelenlegi kabinet leállította a déli infrastruktúra-fejlesztésket és a kettős állampolgárság kérdésében sem hozott megoldást. Sólymos kiemelte, a déli régiók fejlődését, a kórházak, iskolák fejlesztését tűzték zászlajukra. Sólymos a szerint a kormányban és a társadalomban de az értékekben is káosz van. Úgy látja, hogy a jelenlegi kormány és parlament nem az emberek problémáival foglalkozik. "A kormány tagjai elvesztek a személyes harcokban" - tette hozzá. Arról beszélt, hogy a déli régióknak olyan politikusokra van szüksége, akik ismerik az ott élő emberek problémáit. Biztos benne, hogy a Szövetségnek is fontos alappilére lesz a demokráca, az euroatlanti irányultság és az emberi jogok érvényesítése.

Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője elmondta, az új pártban mindenki megtalálja a helyét, aki ezt szeretné. Ugyancsak a kettős állampolgárság kérdését nem rendező törvényre és a déli infrastruktúrális fejlesztések leállítására mutatott rá. "Azt látjuk, hogy a koalíció ezekben a napokban kudarcot vallott" - mondta Mózes. Mózes szerint egységet, hitelességet és teljesítményt várnak el a választók a politikusoktól. Úgy látja a három párt között kompromisszumok mentén egy kiegyezés jött létre.

Kérdésünkre Forró elmondta, hogy a közös párt létrehozásáról szóló megállapodás nem tartalmazza, hogy mely szlovák pártokkal dolgoznának együtt. Ugyanakkor kizárta, hogy a Marian Kotleba vezette párttal, vagy az abból kivált, ugyancsak szélsőjobboldali formációval együttműködnek. Arra a kérdésünkre, hogy a Smerrel, vagy a Hlassal együttműködnének-e Forró úgy válaszolt, ők már többször kizárták, hogy Robert Fico pártjával együtt dolgoznának.