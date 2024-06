Bekeményített a Markíza vezetése, sztrájkba léphetnek a tévések

Szerdán 18 órakor kezdődik a Markíza televíziónak a főváros melletti pozsonybesztercei székháza előtt az a tüntetés, amit a sajtószabadság melletti kiállásképpen hívtak össze. A megmozdulást a Békét Ukrajnának (Mier Ukrajine) egyesület hirdette meg. „A múltban az összes totalitárius rendszer először elhallgattatta a szabad sajtót, majd a propagandaeszközeivé alakította azt át. Ellehetetlenítette az újságírók munkáját, hogy ne mutathassanak rá, a király meztelen, vagyis ne hívhassák fel a figyelmet a politikai túlkapásokra, ne fedhessék fel a botrányos dolgokat, ne védelmezhessék az adott ország demokratikus elveit” – írják a demonstráció Facebook-eseményénél a szervezők azzal, a szabad sajtó az egészségesen működő demokrácia alapfeltétele.

Berekesztett tárgyalás

Közben a Markíza televízió vezetése bejelentette, berekesztik a sztrájkkészültségben lévő munkatársakkal folytatott tárgyalásokat. Azt állítják, az alkalmazottak nem nyitottak a megállapodásra. A cég vezetése szerint, találkozót kezdeményeztek a sztrájkbizottság tagjaival, Michal Kovačič és Viktor Vincze műsorvezetővel, valamint Adel Ghannam szerkesztővel, amire azonban nem kaptak választ. „Ezt egy olyan jelzésnek tartjuk, mi szerint a másik félnek valójában nem érdeke, hogy megállapodásra jussunk” – írja a televízió vezetése a közleményében azzal, hogy emiatt döntöttek a tárgyalások beszüntetése mellett. A Denník N információ szerint azonban a Markíza vezetése az után hivatkozott arra, hogy a sztrájkbizottság nem akar velük tárgyalni, hogy szerda reggel hívták őket egyeztetni, miközben maga a tárgyalás időpontja ugyanaznap délelőtt lett volna. Az érintett munkatársak azonban, feladataik teljesítése miatt, ilyen rövid idő alatt nem tudták megszervezni, hogy az egyeztetésen részt tudjanak venni.

A Markíza menedzsmentje mindezek után azt állítja, a tiltakozó alkalmazottaknak nem érdeke a kedélyek lenyugtatása, sőt, azt követelik, hogy a menedzsment engedjen át bizonyos jogköröket a szerkesztőknek. Ettől azonban a cégvezetés, jogszabályi okokra hivatkozta, élesen elzárkózik. A vállalat menedzsmentje egyben kész elfogadni azon munkatársak felmondását, akik nem fogadják el a feltételeiket, vagy ahogy a cégvezetés fogalmazott, az „etikai kereteket, a televízió szerkesztési elveinek szakmai standardjait és a televíziós vállalatnak a sugárzott tartalomért való kizárólagos felelősségét”. Hozzáteszik azonban, hogy a helyzet deeszkalációjában érdekelt alkalmazottakkal továbbra is nyitottak egyeztetni.

A munkatársak feltételei

A Markíza vezetése által elfogadhatatlannak tartott, a munkatársak által megfogalmazott feltételek között az első az volt, hogy a televízió híradásaiban a jövőben is megfelelő mértékben foglalkozzanak a politikai történésekkel. A kiszivárgott információk szerint ugyanis a menedzsment és a nemrég érkezett hírigazgató, Michal Kratochvíl pont azt szerette volna, ha kevesebb műsoridőt szentelnek a szűk értelemben vett politikának, inkább a szórakoztató tartalmak felé mozdulnak el. A munkatársak továbbá garanciát szerettek volna arra, hogy a jövőben is kritikus kérdéseket szegezhetnek például a politikusoknak. A televízió vezetése ugyanis arra törekedett, hogy azokat az eseteket, amikor a politikusok a Markíza riporterei ellen kelnek ki, ne emeljék be az adásokba. A harmadik feltétel pedig az volt, hogy a híradásokban nem cenzúrázhatják a már jóváhagyott, elkészített riportokat. Az előzetes bejelentéseik szerint, ha a feltételeik nem teljesülnek, akkor csütörtökön, munkabeszüntetésbe kezdenek, vagyis éles sztrájkba lépnek.

A Markíza vezetése szerdán szerdán a munkatársaknak először egy békülékeny körlevelet küldött, majd nem sokkal később, a nyilvános közleményben már azzal vádolta őket, hogy a cégvezetésnek a sugárzott tartalomra vonatkozó kompetenciáiból is át szeretnének venni bizonyos jogköröket.

Kovačičcsal kezdődött

A televízió munkatársai az után léptek sztrájkkészültségbe, hogy nyílt konfliktussá vált a szerkesztőség és a cégvezetés közti ellentét. Május 26-án Michal Kovačič műsorvezető ugyanis a csatorna Testre szabva (Na telo) című politikai vitaműsorának végén hosszan kritizálta a televízió vezetését. Az újságíró egyebek mellett elmondta, hogy Szlovákia televízióinak orbanizációja folyik – a Markíza vezetése ugyanis a műsort és a kereskedelmi tévé hírszolgáltatását is cenzúrázza. Kitért arra, hogy a szerkesztőség összezárt és egyelőre sikerült megőrizniük a műsor integritását, de amennyiben nem tudnak gátat szabni a nyomásnak, az megsemmisítő hatással lehet a szlovákiai demokráciára. A menedzsment erre válaszul azonnal felfüggesztette a műsor további sugárzását és magát Kovačičot is eltiltotta a képernyőn való szerepléstől, sőt a műsoridővel való visszaéléssel vádolta meg őt. A televízió szerkesztői, műsorvezetői, riporterei, de műszaki szakemberei, operatőrei, több mint száz munkatárs áll ki Kovačič mellett, majd szakszervezetbe tömörültek, amelynek vezetőjévé a műsorvezetőt tették meg. Május 30-án a televízió munkatársai, a képernyőn megjelenő riportereket, műsorvezetőket beleértve, a cégvezetés elleni tiltakozás jeléül, fekete öltözékben dolgoztak. Most szerdán, pedig a Markíza szórakoztató műsorainak ismert személyiségei is kiálltak a hírszolgáltatásban dolgozó kollégáik mellett. „Tiszteljük a szabad újságírást, amely a civilizált világ kulcsfontosságú demokratikus pillére” – olvasható Adela Vinczeová, Petra Polnišová, Tomáš Maštalír és Juraj Kemka, valamint közel húsz további televíziós személyiség közleményében.