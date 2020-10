Az Új Szó megválasztja az év embereit

Szeretnénk megmutatni, kik voltak a hétköznapok hősei 2020-ban Dél-Szlovákiában. Azokat ismerjük el olvasóink és szerkesztőségünk munkatársainak javaslatai alapján, akik talán nincsenek reflektorfényben, de sokat tettek közösségükért, bátran, önfeláldozóan cselekedtek, vagy kimagaslót alkottak, és példaképekké válhatnak.

Elegendő lehetne már önmagában az is, ha az Új Szóban megjelent emlékezetes emberi történetek közül válogatnánk, de olvasóinkat is arra bíztatjuk, hogy rövid indoklással küldjék be nekünk azoknak a hétköznapi hősöknek a nevét, akik tettükkel, eredményeikkel példát mutattak a Felvidéken. Ajánlásaikat az evemberei@ujszo.com e-mail-címre várjuk november végéig, de természetesen levelet is írhatnak nekünk. Ez esetben a megcímzett borítékra (Bajkalska 19/B 82101 Bratislava) ne felejtsék el ráírni: „Év emberei”.

Különleges időszakot élünk. A járványhelyzet még inkább próbára teszi emberségünket, kitartásunkat, így természetesen azokat az odafigyelésről, önfeláldozásról, erő feletti közösségi munkáról szóló, szívmelengető történeteket is várjuk, amelyek segítették, segítik átvészelni a nehéz hónapokat. Ugyanakkor nem szeretnénk kizárólag a pandémia területén maradni, mert hisszük, hogy az élet minden szeletében ott vannak a hétköznapok hősei, akik jobbá tehetik ezt a világot.

Díjazzuk együtt az év embereit 2020-ban!

