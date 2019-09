A SAV, az STU és az UK is támogatja a klímasztrájkot

A klímasztrájkot a Fridays for Future kezdeményezés szervezi az ország négy pontján: Pozsonyban, Kassán, Zsolnán és Besztercebányán.

A tüntetést 71 civil szervezet támogatja, többek között a Greenpeace, a My sme les, az Amnesty International és a Zastavme Korupciu Alapítvány. Hozzájuk csatlakozott még a Képzőművészeti Főiskola, a kassai Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a lévai Gépészeti és Elektrotechnikai Ipari Szakközépiskola is.

Közvetetten Zuzana Čaputová államfő is támogatja a tüntetést. A természetvédő nonprofit szervezetek képviselőivel folytatott találkozón, melyen a Fridays for Future is részt vett, az államfő kijelentette, hogy a klímaváltozás elleni harcot az egész országnak és az egész emberiségnek prioritásként kellene kezelnie. Ezenkívül arra is emlékeztetett, hogy minden nagy cél eléréséhez együttműködésre van szükség. Az egyes kezdeményezések ezt az együttműködést jelképezik.