Az OĽaNO alapítója belép a PS-be

Šimečka kiemelte, hogy Viskupič tapasztalt politikus és sikeres megyeelnök. „Az eredményei önmagukért beszélnek, értékrendje, elképzelései megegyeznek a PS-ével. Vele közösen még jobban megérthetjük Nagyszombat megye lakóinak igényeit, állandó kapcsolatban leszünk velük és képesek leszünk hatékonyan dolgozni a problémáik megoldásán” – jelentette ki a PS elnöke.

Viskupič az önkormányzatiságot akarja képviselni a PS-ben, a régiókkal és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokkal kíván foglalkozni. „Sok mindenben megtaláltuk a közös hangot a PS-szel. A populista ígéretek és a társadalom megosztása nem az én világom, ehelyett a lakosság problémáival akarok foglalkozni. Például a közigazgatás modernizálásával és reformjával, ami még mindig nincs befejezve” – mondta Viskupič.

Šimečka hozzátette, a PS a régiókban is meg akarja vetni a lábát, országszerte közéleti szereplőkkel veszi fel a kapcsolatot, regionális irodákat hoz létre és kihelyezett frakcióüléseket fog tartani.

Viskupič már az EP-választás kampányában Ódor Lajost, a PS listavezetőjét támogatta. Leszögezte, hogy a PS az egyetlen ellenzéki párt, amelynek van esélye győzni, és felszólította a választókat: ne kockáztassák, hogy elveszik a szavazatuk.

Viskupič 2010-ben lépett be a politikába, Igor Matovičcsal, Erika Jurinovával és Martin Feckoval az SaS listáján jutott be a parlamentbe. Létrehozták az Egyszerű Emberek (Obyčajní ľudia) mozgalmat, amely később az OĽaNO nevet vette fel, jelenlegi neve Szlovákia mozgalom. Viskupič az OĽaNO alapítója, a 2023-as parlamenti választáson az OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia, Za ľudí koalíció listáján indult. 2017 óta Nagyszombat megye elnöke, és a megyéket tömörítő SK8 elnöke is.