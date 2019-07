Az EB büntetné Szlovákiát egy régi kartell miatt

A Denník N lap figyelmeztetett tegnap arra, hogy az EB ellenőrei érdeklődni kezdtek egy 15 évvel ezelőtti, sztrádák építésével kapcsolatos csalás iránt. Hat cég, köztük a Strabak, a Doprastav és a Skanska megegyezett, becsapják az államot, s az útépítésért a kelleténél jóval több pénzt fognak kérni. Egyezséget kötöttek arról, ki, milyen ajánlattal jelentkezik a versenybe, s ki fogja megnyerni azt. A cégek ugyanis rájöttek, hogy elég megrendelés van a piac összes játékosa számára, s ha megegyeznek az árakon, akkor mindannyian még többet kereshetnek.

A cégek viszont lebuktak, s 2006-ban olyan büntetést kaptak, amely akkoriban még szigorúnak tűnt: a hat cégnek összesen 45 millió eurós büntetést kellett kifizetnie, öt évre pedig eltiltották a társaságokat az állami megrendelésektől. A cégek bíróságokhoz fordultak, ám ezek fokozatosan helybenhagyták az állami szervek döntését. Az igazságszolgáltatás ennek ellenére elmaradt.

A Doprastav és a Strabag a Denník N szerint nem fizette ki a büntetéseket, az állami megrendelésektől való eltiltás is csak részben korlátozta a tevékenységüket. Továbbra is ezen társaságok szerzik meg a legnagyobb állami megrendeléseket. A svéd székhelyű Skanska a botrányt követően lecserélte a teljes cégvezetést, kifizette a büntetést – az érintett cégek közül a legtöbbet –, s három nagy állami megrendeléstől is elesett.

Jelenleg, 15 évvel később úgy tűnik, hogy az egész botránynak ismét nem a bűnösök, hanem az állam fogja meginni a levét. Az EB ellenőrei tavaly rájöttek, hogy az állami megrendeléseken való részvételre vonatkozó ötéves tilalom gyakorlatilag nem lett betartva, s a megbüntettek cégek tovább üzleteltek az állammal. A bizottság most azt akarja, hogy az állam fizesse vissza azokat az uniós alapokat, amelyeket Brüsszel kifizetett az érintett cégeknek. Magyarán: a cégek csaltak, az állam viszont továbbra is fizetett nekik, többségük figyelmen kívül hagyta a kirótt bírságokat, a szankciókat így helyettük az állam fogja kifizetni.

A pénzügyminisztérium igazolta, hogy tárgyal a bizottsággal a szankciókról, ám mivel az egyeztetések és az EB nyomozása sem ért véget, egyelőre nem lehet konkretizálni, milyen összeget kell majd visszafizetni.