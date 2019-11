Az Alkotmánybíróság elé kerülhet a banki különadó

A szlovákiai bankok a különadót jövőre fizették volna utoljára, a kormány a múlt heti ülésén azonban nem csupán a speciális adónem hatályának a meghosszabbításáról döntött, hanem még meg is duplázta az adókulcsot. A pénzintézetek eddig a saját forrásaikkal csökkentett passzívumaik 0,2 százalékát fizették be különadóként, a múlt héten elfogadott javaslat azonban már 0,4 százalékkal számol. A kormány tervei szerint a javaslatról a parlament is gyorsított eljárásban tárgyalhat, a Szlovák Bankszövetség (SBA) azonban már most figyelmeztet, hogy ha a törvényhozás rábólint a javaslatra, az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért.

„A helyzet komoly. A pénzintézetek visszautasítják a banki különadó fizetését, amelynek a kulcsát megduplázzák. Ezt a lépést alkotmányellenesnek tartjuk, amelynek ráadásul súlyos következményei lesznek az egész bankszektorra”

– mondta Daniel Kollár, az SBA alelnöke.

A profit csaknem felét elvinné

A szakmai szervezet számításai szerint a bankadó jelenleg a pénzintézetek profitjának 20 százalékát teszi ki, a jövő évtől tervezett új szabályok azonban már a profitjuk 40 százalékát vinnék el.

„Ha figyelembe vesszük a speciális jövedelemadót is, a profit 50–60 százalékának inthetünk búcsút. Ki akarna vállalkozni ilyen adóterhek mellett?”

– tette fel a kérdést Kollár. Az SBA szerint a bankok jövőre akár 280 millió eurót is befizethetnek az államkasszába különadóként, és ha a többi adófajtát is figyelembe vesszük, a bankszektor csak jövőre 480–500 millió euróval járulhat hozzá az államkassza feltöltéséhez. Összehasonlításképpen: a szlovákiai bankok összesített nyeresége az idei első fél évben 346 millió euró körül mozgott.

Fico ferdít?

A Smer elnöke, Robert Fico a banki különadó megduplázását a múlt héten a bankok nyereségének a szerinte indokolatlan növekedésével és a szlovákiai bankok európai méretekben is nagyobb profitjával magyarázta. Kollár szerint azonban ennek az ellenkezője igaz.

„A saját tőke nyereségessége jelenleg is csak 8 százalékon van, ami a most beharangozott intézkedések miatt tovább csökkenhet, miközben az Európai Központi Bank ajánlata szerint ennek el kellene érnie legalább a 10 százalékot, mivel a bankszektor a kockázatos ágazatok közé tartozik. A szlovák bankszektor így egyáltalán nem tartozik az átlagon felüli nyereséget képző ágazatok közé”

– vallja Kollár.

Az SBA alelnöke szerint a profit csökkenése a bankok hitelminősítők általi elbírálására is rányomja a bélyegét, ami végső soron az államnak és az ügyfeleknek sem jó hír.

Kažimír is bírál

A banki különadó emelését a múlt héten Peter Kažimír jegybankelnök is teljesen elhibázott lépésnek nevezte.

„A jegybank egyik feladata a bankszektor stabilitásának a biztosítása, ezzel a döntéssel pedig ez veszélybe kerülhet. A nyereség csökkenésével a bankszektor stabilitása is csökken, márpedig, ha az elkövetkező időszakban tovább romlik a gazdasági környezet, a banki különadó a pénzintézetek nyereségének a nagy részét elnyelheti”

– figyelmeztet a jegybank elnöke.

(mi, TASR)