Az alkatrészhiány miatt fékezhet be újra a szlovák autóipar

A Statisztikai Hivatal múlt heti jelentése szerint a szlovák gazdaság tavaly tavaszi 11 százalékos visszaesését követően az idei második negyedévben éves szinten már 9,6 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP), amire Szlovákiában 13 éve nem volt példa. Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője szerint a dinamikus fellendülés nem kismértékben az autógyártóknak köszönhető, amelyek tovább növelték a kivitelüket. A szlovák gazdaság húzóágazatának számító autóiparnak azonban egyre több gondot okoz az alkatrészhiány, amely miatt egyre gyakoribbak a leállások.

Sorozatos leállások

A pozsonyi Volkswagenben e héten is szünetel a luxuskivitelű utcai terepjárók gyártása, Lucia Kovarovič Makayová, a Volkswagen Slovakia szóvivője pedig közölte, hogy az említett autók gyártósorait a félvezetők globális hiánya miatt szeptember 2-án és 3-án is leállítják. „Arra számítunk, hogy a csipellátás a harmadik negyedévben is akadozik majd, és az alkatrészhiánnyal kapcsolatos válság épp ebben a negyedévben tetőzhet. Így nem zárhatjuk ki, hogy az elkövetkező időszakban újabb intézkedéseket kell hoznunk emiatt” – állítja Makayová, aki szerint az év vége felé már javulásra számítanak.

Nehézségekkel küzd a nagyszombati Stellantis Slovakia is. „A tervezett nyári leállást követően e héten hétfőn, augusztus 23-án is kénytelenek voltunk leállítani a gyártásunkat mindhárom műszakban, és kedden is csak a délutáni műszaktól indult be a munka” – mondta el Peter Švec, a Stellantis Slovakia szóvivője. A nagyszombati autógyárban márciustól okoz gondot az alkatrészhiány, amely miatt többször is le kellett állniuk. A Kia Motors Slovakia Zsolna melletti üzemében a tervezett nyári leállást követően augusztus 9-én láttak hozzá újra a gyártáshoz, és a cég múlt heti bejelentése szerint egyelőre nincsenek problémáik. „Eddig sikerült elkerülnünk az alkatrészhiány miatti nagyobb leállásokat, a helyzet azonban rendkívül képlékeny, így meglátjuk, mit hoz a jövő” – mondta el Tomáš Potoček, az autógyár szóvivője.

A vírus a felelős

A félvezetők hiánya világszerte gondot okoz a gyártóknak. „A koronavírus-járvány tavalyi kirobbanását követően a csipgyártók is kénytelenek voltak visszafogni a termelésüket, miközben a járvány miatt tömegek álltak át az otthoni munkavégzésre, látványosan növelve az ehhez szükséges elektronikai eszközök – okostelefonok, táblagépek, számítógépek – iránti keresletet. Ez a két tényező jelentős mértékben járult hozzá a félvezetők jelenlegi globális hiányához” – derül ki a szlovák jegybank szakemberei, Alena Kiššová és Rastislav Čársky által közzétett legfrissebb elemzésből. A csiphiányt fokozta azonban az USA és Kína közötti kereskedelmi háború is, amely során az Egyesült Államok az egyik jelentős kínai csipgyártóval szemben is szankciókat vezetett be, ami miatt tovább szűkült a kínálat. „A félvezetők gyártói számára ráadásul jobban megéri együttműködni a telefon- és számítógépgyártókkal, ez utóbbiak megrendelési ugyanis jóval nagyobbak, így nem csoda, hogy a csipgyártók ezeknek adnak előnyt az autógyártókkal szemben, ami miatt ez utóbbiak jelentős ellátási gondokkal néznek szembe” – állítja Kiššová.

Javulás csak jövőre

Idén még nem számíthatunk a helyzet látványos javulására, Čársky szerint a csipgyártók a jövő év második felére tornászhatják vissza magukat a járvány előtti szintre. Hasonló előrejelzéssel rukkolt elő az autopro.hu járműipari szakportál is. Eszerint a világszerte már több százezer autóra tehető termeléskiesést okozott csiphiány végét egyre inkább 2022-re teszik. A német csipgyártó, az Infineon vezérigazgatója, Reinhard Ploss szerint a kereslet-kínálati egyensúly helyreállásának folyamata bőven át fog nyúlni a következő évre. A kilátásokat rontja, hogy a 2021 eleje óta tartó alkatrészhiányt a koronavírus-járvány – ami eredetileg is az egyik okozója volt – a közeljövőben tovább súlyosbíthatja, ugyanis a megbetegedések száma növekedésnek indult a csipgyáraknak otthont adó olyan ázsiai országokban, mint Japán, Thaiföld vagy Malajzia, ami pedig akár a félvezetőket előállító üzemekben is kényszerű leálláshoz vezethet.

Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője szerint a szlovák gazdaság várható alakulása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az autógyártók hogyan birkóznak meg az alkatrészhiánnyal. „Kedvező esetben a szlovák gazdaság idén akár 4,2 százalékkal is nőhet a tavalyihoz képest, ha azonban a csipek hiánya miatt folyamatosak lesznek a gyárleállások, a bővülés ennél kisebb lehet” – állítja az elemző.

(mi, TASR)