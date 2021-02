Az alkalmazott akár már idén márciustól dönthet az utalvány és a készpénz között

Márciustól az alkalmazottak dönthetnek az étkezési utalványok és a pénzbeli juttatás között – a munka törvénykönyvének ezzel kapcsolatos módosítására a parlament is rábólintott. „Jelenleg nagyjából egymillió alkalmazott jut hozzá az étkezési utalványokhoz papír vagy elektronikus formában. Ők a jövőben mindannyian eldönthetik, hogy az utalványt vagy a készpénzt választják” – nyilatkozta Marián Viskupič (SaS), a parlament pénzügyi bizottságának az elnöke. A jogszabály azonban egy átmeneti időszakkal is számol, lehetővé téve a munkáltatóknak a felkészülést. Az új szabályok így csak jövő januártól lesznek kötelezőek a munkáltatók számára, addig ezt csak azok az alkalmazottak vehetik igénybe, akiknek a munkáltatójuk ezt már idén lehetővé teszi.

Évente változtathatunk

Az alkalmazottak a döntésüket évente egyszer felülbírálhatják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha például idén márciusban valaki úgy dönt, hogy az utalvány helyett a készpénzt igényli, akkor az elkövetkező 12 hónapban ezen nem változtathat: ha úgy gondolja, hogy mégis inkább az utalvány mellett dönt, ezt leghamarabb jövő márciusban jelezheti a munkáltatójának. Az elfogadott jogszabály szerint a választás lehetőségét megadják többek között a rendőröknek, a tűzoltóknak és az adóhivatali alkalmazottaknak is. Akik azonban olyan munkáltatónál dolgoznak, amely saját vagy bérelt éttermében biztosítja az alkalmazottak étkeztetését, továbbra sem élhetnek majd a választás lehetőségével.

Jönnek a kártyák

A parlament arról is döntött, hogy a papíralapú étkezési utalványokat 2023-tól kötelezően lecserélik az elektronikus étkezési kártyákra. Kivételt csak olyan esetekben tesznek, ahol az ilyen kártyákat objektív okokból nem tudnák igénybe venni az alkalmazottak. Háromról legfeljebb két százalékra csökkentik a munkáltatók által az utalványok kibocsátóinak fizetett közvetítői díjakat is.

Elégedett politikusok

„A most elfogadott szabályok nagyobb szabadságot kínálnak az alkalmazottaknak és a munkáltatóknak is, nem beszélve az ezzel járó bürokrácia csökkentéséről” – állítja Viskupič. Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője szerint a döntésükkel szeretnék visszafogni az étkezési utalványokat kiadók gyanús üzleteit. Viskupič, az SaS parlamenti képviselője ezzel kapcsolatban már korábban figyelmeztetett, hogy az évente kiadott étkezési utalványok teljes összege nagyjából 700 millió euró, az utalványokat kibocsátó társaságok éves forgalma 70 millió, a nyereségük pedig 10 millió euró körül mozog. Az utalványokat a kiválasztottak üzletének tartjuk, akik az alkalmazottakon élősködtek – állítja Šipoš. „Külön problémát okozott, hogy az étkezési utalványokból az üzletekben nem adtak vissza pénzt, ami feleslegesen megdrágította az ételeket” – tette hozzá Peter Kremský (OĽaNO), a parlament gazdasági bizottságának az elnöke.

Veszélyben az éttermek?

Nem meglepő, hogy az új szabályokat leghevesebben az étkezési utalványokat kibocsátó társaságok bírálják. „Ez egy rossz irányba tett lépés. Ahelyett, hogy javítottak volna a rendszeren, a módosításokkal még rontottak is rajta. Ha az alkalmazottakra hagyjuk a döntést, nőnek a cégek bürokratikus terhei. Az általunk elvégeztetett felmérések szerint ráadásul az alkalmazottak több mint fele attól tart, hogy ha az étkezésre folyósított összeget készpénzben fizetik, a munkáltatójuk erre hivatkozva nem emeli majd a fizetésüket” – állítja Štefan Petrík, a Modern Juttatások Szövetségének (AMOBE) az elnöke. Ez utóbbi olyan társaságokat tömörít, mint az Edenred Slovakia, a UP Slovensko és a Doxx-Étkezési utalványok. Petrík szerint a módosítások időzítésével is gondok vannak. „A koronavírus-járvány okozta megszorítások eleve hatalmas károkat okoznak az éttermeknek. Márpedig a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha az alkalmazottak az étkezési utalványok helyett készpénzt kapnak, megugrik azok száma, akik ezt nem az étkezésre költik. Az éttermek bevételei emiatt százmilliókkal csökkenhetnek, ami újabb bezárásokhoz és elbocsátásokhoz vezethet” – állítja Petrík.

Munkáltatói panaszok

A cégekre háruló adminisztratív terhek növekedésétől tartanak a munkáltatók is. „A változások több ezer céget és sokmilliónyi alkalmazottat érintenek, miközben a munkáltatók továbbra sincsenek tisztában az új rendszer működésének a részleteivel. Mivel az étkezési utalványokkal kapcsolatos szabályok nem tartoznak a létkérdések közé, a jelenlegi nehéz gazdasági időszakban azt tartottuk volna a legjobb megoldásnak, ha a kormány későbbre halasztja a döntést” – nyilatkozta a Munkáltatói Szervezetek Szövetségének (AZZZ) a főtitkára, Oto Nevický. Ő is elsősorban a növekvő bürokrácia és a változások okozta elbocsátások miatt aggódik, és arra is felhívta a figyelmet, hogy az így kapott készpénzt a határ menti övezetekben lakók a külföldi bevásárlásaikra költik majd, jelentős összegtől fosztva meg a hazai kereskedőket. A papíralapú étkezési jegyek elektronikus kártyákra történő cseréjét ugyanakkor Nevický is jó ötletnek tartja.