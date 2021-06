Vezettünk egy autót, amelyből csak ötszázat gyártottak le a világon

A felvételeken látható limitált szériából ötszáz darabot gyártottak le a világon, Szlovákiának hat darab jutott, az egyik a felvételen látható tesztautó, amely azóta ugyancsak gazdára lelt.

El kell ismernem, hogy az egyedi Frozen Arctic Grey matt fekete vagy talán inkább nagyon sötét szürke metálfényezés nagyon jól mutat az autón. A járgányon kívülről hiába keresnének egyetlenegy krómozott elemet, nem találnának. Minden fekete, sötét, rejtélyes, figyelemfelkeltő. Ha a Netflix producereként egy noir krimisorozatban szereplő maffiafőnök autóját kellene kiválasztanom, minden bizonnyal ezt az X7-est „szerződtetném” erre a szerepre. A járgány napközben is figyelemfelkeltő, legjobban viszont éjszaka néz ki, a városi utcalámpák megvilágításában.

A transzformer

Természetesen az utastérben sem kell túl sok élénk színre számítani, a tetőtől kezdve a sportüléseken át egészen a padlószőnyegig minden fekete. Az autó méreteit tekintve talán nem meglepő, hogy az öt méternél is hosszabb karosszériában hét személy is elfér – a harmadik üléssorban is meglepő kényelem vár az utasokra, önálló klímavezérléssel vagy pohártartókkal. Az utastér elrendezését ráadásul a csomagtérben található gombokkal állíthatjuk be. Ha megnyomjuk a csomagtér maximális térfogatát jelölő gombot, akkor az ülések mindhárom sorban önmaguktól olyan pozícióba kerülnek – az üléstámlák elkerülhetetlen lehajtásával együtt –, hogy az autóban a lehető legtöbb dolog elférjen. Ha túl magasnak tűnne a rakodótér, az autót egy másik gomb segítségével alacsonyabbra engedhetjük. Egy következő gomb szolgál a hétüléses változat beállításához, ilyenkor is az ülések, mint a transzformer, önállóan elrendeződnek a három sorban.

Az utastér néhány gomb segítségével roppant könnyen átalakítható - A szerző felvétele

A méretre ügyelve

Az autó méretére nemcsak parkolásnál kell ügyelni, hanem vezetés közben is. A tökéletesen hangszigetelt hathengeres háromliteres motornak is köszönhető, hogy egyáltalán nem érezni ebben a járgányban a sebességet. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy azt gondolják, csigalassúsággal araszolnak a városban, holott már túllépték a 90 km/órás sebességet – ezt a fajta figyelmetlenséget pedig a rendőrök nem igazán díjazzák.

A tökéletes hangzásról a Bowers&Wilkins fedélzeti audiorendszer gondoskodik, amely kétségkívül a világ legjobb rendszerei közé tartozik, így ha szeretnek vezetés közben zenét hallgatni, imádni fogják az ebben a járgányban eltöltött perceket.

A motor teljesítménye 250 kW, ami 350 lóerőt jelent, mindez 700 Nm-es forgatónyomatékkal van megspékelve, de még ez sem elég az igazán sportos száguldozáshoz. Az autó súlya és mérete miatt egyébként nincs is nagyon kedve az embernek a padlógázhoz. Persze, nem mintha nem tudna felgyorsulni. A nyolcgangos, tökéletesen működő automata váltónak köszönhetően az X7 Sport üzemmódban 6,3 másodperc alatt éri el nulláról a 100 km/órás sebességet. A kombinált fogyasztást sikerült egy hét alatt 10 liter alatt tartanom, ami nem is olyan rossz eredmény.

Nem véletlen, hogy az X7 a BMW zászlóshajója az SUV-modellek között. Értelemszerűen a luxuskategóriába tartozik, a vásárlónak rengeteg, jól és könnyen variálható teret és biztonságot kínál. A kivitelezés, a vezetés nyújtotta komfort és a megjelenés pontosan olyan szinten van, mint amilyet elvárnánk egy autótól, melynek alapára 88 450 euró. Persze a limitált széria, az extra felszerelés miatt az autó ára túllépi a 130 ezer eurót, de tekintettel arra, mit kapunk ennyi pénzért, ez sem lehet meglepő.