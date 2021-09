Nézze meg, milyen volt az IAA Mobility Nemzetközi Müncheni Autószalon (Képgaléria)

Európában minden évben két jelentős autószalon volt. Év elején került megrendezésre rendszerint a legnívósabb kiállítás Genfben, majd a másodikon Frankfurt és Párizs osztozkodott ősszel – egyik évben tartották Németországban, a következőben pedig Franciaországban. A genfi szalon jövője kérdéses, mint ahogy a párizsié is, a frankfurtit pedig már végleg beszüntették. Épp ez utóbbinak a helyére lépett a müncheni szalon, ám teljesen más koncepcióval.

A BMW i Circular

Nem a klasszikus gépkocsikra, hanem az elektromos meghajtásra, a mobilitás lehetőségeire összpontosított. Így aztán nagyítóval kellett keresni a kiállításon a klasszikus, belső égésű motorral rendelkező autókat. Látni lehetett, hogy bár az Európai Bizottság klímacsomagja még nincs elfogadva, a piac már készül arra, hogy az Európai Unióban 2035 után megtiltják a belső égésű motorral ellátott gépkocsik árusítását. Például a kiállításon bemutatott legújabb Renault Megane már csak elektromos meghajtással lesz elérhető. A BMW standján is hiába kerestek volna klasszikus autókat. A BMW i Vision Circular látványautó kapott központi szerepet, amely a 2040-re előirányzott kompakt BMW modellcsaládot vetíti előre. A négyüléses, teljes egészében elektromos meghajtással szerelt jármű bőséges utasteret kínál, mintegy négy méter hosszú alapterületen. Az autót teljes egészében újrahasznosítható anyagokból gyártották, minimalizálták rajta a díszítő elemeket, a logót is lézerrel vésték a karosszériába. Az autón nincs metálfényezés, az eltérő színt úgy érték el, hogy hosszabb ideig égették a karosszéria hátsó részét. „A BMW i Vision Circular tanulmányautó tervezése során a kezdetektől fogva figyelembe vettük a gazdasági körforgás jelentőségét. Mint ilyen, a koncepció innovatív ötletek sorát foglalja magába, amelyek a fenntarthatóságot új, inspiráló kisugárzással ötvözik – ezt a megközelítést Circular Design névvel illetjük” – nyilatkozta Adrian van Hooydonk, a BMW Group vezető formatervezője. Elismerte, hogy az új koncepció és az újrahasznosítható anyagok felhasználása miatt teljesen újra kell tervezni a márka autóinak dizájnját, ami óriási kihívást jelent. Azt, hogy úgy néznek-e ki a jövő autói, mint a Circular, nehéz megmondani. Nekem mindenesetre tetszett, bár sok olyan véleményt is hallottam a kiállításon, hogy ettől borzasztóbb autót már régen láttak. Hát várjuk ki a végét.



Az új Renault Megane - Demecs Péter felvétele

Más is volt, de...

Az átlagemberekhez közelebb álló, s így a kiállítás egyik legfontosabb autója viszont kétségkívül az első hétszemélyes Dacia, a Jogger volt, amelyet közvetlenül a főbejárat előtt állítottak ki. A Mercedes is kitett magáért, s a kiállításon több újdonságot is felsorakoztatott. Nem hiányzott az EQE látványautó, vagy a Smart-családba tartozó kis SUV koncepciója.

Mivel a kiállítás fő motívuma a mobilitás volt, számos más, elektromos meghajtást, kerékpárokat vagy innovatív technológiai megoldásokat fejlesztő cégek is jelen voltak, ám az ő standjaik iránt minimális volt az érdeklődés. Helyenként olyan érzésem volt, mintha a pozsonyi autószalon földszintjén sétálgatnák az Incheba kiállítóközpontban, halálra unott hoszteszek közt, akik már nem is bíznak benne, hogy valaki eltéved a kiállítás ezen részére. További negatívum a kiállítás koncepciója volt, amellyel abszolút öngólt lőttek maguknak a szervezők. A müncheni kiállítóközpontban levő autószalon ugyanis csak az egész kiállítás egy parányi része volt. A legnagyobb kiállítóknak ugyanis a belváros szinte minden főterén voltak standjaik, amelyeken ugyanazt lehetett látni, mint a szalonon, csak épp ingyen. Értem én, hogy ezzel akarták közelebb hozni a kiállítást az emberekhez, másrészt viszont kérdem: mi értelme volt akkor a kiállítóközpontnak, amely ráadásul a város szélén volt, s ahova belépőt is kellett fizetni? Mindez tovább minimalizálja a látogatottságot, s növeli az esélyét annak, hogy az első Müncheni Nemzetközi Autószalon lesz egyben az utolsó.