100 eurós bírság a telefonáló sofőröknek

Szigorodó szabályok

Mint ahogy arról múlt héten tájékoztattunk, szigorítani fogják a legtöbb kétéves tapasztalattal rendelkező kezdő sofőrökre vonatkozó büntetéseket. Két súlyos szabálysértés után ismét el kell majd végezniük az alkalmassági vizsgát az autósiskolában.

A további, minden sofőrt érintő szigorítás viszont már a telefonálást érinti. A rendőrség szerint a sofőrök túlnyomó többsége mintha nem tudatosítaná, mennyire veszélyes a telefonálás vagy SMSüzenetek írása vezetés közben. Úgy döntöttek ezért, hogy megduplázzák ezért a kihágásért a bírságokat. „A helyszíni bírság 50 euró helyett 100 lesz, hatósági eljárás során pedig 100 helyett 200 euró” – magyarázta a közlekedésrendészet igazgatója, Ľuboš Rumanovský.

A tervezett módosítás bármilyen berendezés kezelését tiltani fogja a gépjárművet vezető sofőröknek. „Nemcsak telefonálni lesz tilos, de büntetünk majd azért is, ha a mobilt egy sofőr csak a kezében tartja. Más, elektronikus berendezések használata is tiltott lesz, a közlekedésbiztonság szempontjából ugyanis hatalmas kockázat, ha a sofőr nem szentel kellő figyelmet az úttestre” – fűzte hozzá Lučanský.

Új távcsövek

A rendőrség technikailag is felkészül a szigorúbb szabályozásra, összesen 391 olyan speciális távcsövet is vásárolnak, amellyel nagyobb távolságból is lefülelhetik a telefonáló sofőrt. A távcsővel fényképet is készíthetnek a szabálysértésről. „Olyan berendezéseket akarunk venni, amelyekkel minimum egy kilométeres távolságig tudjuk igazolni, hogy egy sofőr telefonál, vagy a kezében tartja a mobilt. Bízok benne, hogy sikerül beszerezni ezeket a berendezéseket” – mondta Rumanovský.