Alistálon balesetezett BMW-jével Jaroslav Spišiak volt országos rendőrfőkapitány

A szlovákiai lakosok kétszer gyakrabban halnak meg gyógyítható betegségekben, mint az európai átlag, s az átlagéletkor is alacsonyabb, mint az EU többi országában, ráadásul az alulfinanszírozott egészségügy helyzete is csak nagyon lassan javul. Az egészségügyre nehezedő terhet enyhítheti az Active me program, amit a Szlovák Tudományos Akadémia felügyeletével a Komenský Egyetem szakembereinek részvételével sikeresen teszteltek.