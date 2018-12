Alena Zs. marad a börtönben

A Speciális Büntetőbíróság december 11-én hozta meg a döntését. „A Besztercebányai (Banská Bystrica) Speciális Büntetőbíróság előkészítő szakaszért felelős bírója 2018. december 11-én elutasította a gyilkosság megrendelésével gyanúsított A. Zs. szabadlábra helyezési kérelmét. A bíró nem rendelt ki nevelőtiszti felügyeletet a gyanúsított számára" – nyilatkozta Kudjáková. Az ítélet nem jogerős. Abban az esetben, ha a gyanúsított vagy annak jogi képviselője fellebbezést nyújt be, a Speciális Büntetőbíróság döntését a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.

A döntést csak az után hozhatták nyilvánosságra, hogy a bíróság megkapta az értesítést arról, hogy az eljárásban résztvevő felek (Alena Zs. védője és a Különleges Ügyészi Hivatal ügyésze, a TASR megj.) átvették a határozatot. Alena Zs. nem volt jelen a múlt keddi szabadlábra helyezési tárgyaláson, írásos engedélyt adott a védőügyvédjének, hogy a távollétében tárgyaljanak. Alena Zs. a Kuciak-gyilkosság négy gyanúsítottja közül elsőként adta be a szabadlábra helyezési kérelmet.

Alena Zs.-n kívül három további személyt – Tomáš Sz.-t, Miroslav M.-et és Zoltán A.-t gyanúsítanak Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásával. Zoltán A. ellen jelenleg a pozsonyi járásbíróságon is folyamatban van egy per gazdasági jellegű bűncselekmény miatt. A négy személyt szeptemberben vette őrizetbe a Speciális Büntetőbíróság bírója. A döntés ellen panaszt tettek, amelyet azonban a Legfelsőbb Bíróság elutasított. A letartóztatás oka az volt, hogy fennállt a veszély, hogy a gyanúsítottak folytatnák az illegális tevékenységet, esetleg bujkálnának vagy megpróbálnák befolyásolni a tanúkat.

Ján Kuciak oknyomozó újságírót és jegyesét, Martina Kušnírovát február 21-én lőtték le a nagymácsédi (Veľká Mača) otthonukban egy kilenc milliméteres pisztollyal. A gyanúsítottakat a gyilkosság miatt életfogytiglani börtönbüntetés fenyegeti.