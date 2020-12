Albérlet vagy szálloda az előnyösebb?

A jelenlegi helyzetben könnyen megeshet, hogy a Szlovákiából Magyarországra ingázóknak valamilyen oknál fogva hosszabb ideig Magyarországon kell maradniuk. Ilyenkor érdemes átgondolni, mivel járunk jobban. Egy szállodai szoba foglalásával vagy egy lakás bérlésével? A kérdés megválaszolásában az Ingatlannet.hu nyújt segítséget: a portál a saját statisztikai adatait felhasználva mutatja be Győr-Moson-Sopron megye albérleteinek az átlagárait, amelyeket a szállodák kínálatával hasonlít össze.

Lakásbérlés

Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik lakást szeretnének bérelni. Idén októberben a Mosonmagyaróváron kiadásra kínált lakások átlagos havi négyzetméterenkénti bérleti díja 2180, a győrieké 2230, a soproniaké pedig 2570 forint volt. Ez azt jelenti, hogy egy 35 négyzetméter alapterületű garzonlakás havi bérleti díja Mosonmagyaróváron 76 ezer, Győrben 78 ezer, Sopronban pedig csaknem 90 ezer forintra tehető.

Egy euróért a magyarországi valutaváltók hétfőn átlagosan 358 forintot adtak. Az albérletek iránt érdeklődők számára jó hír, hogy az elmúlt egy évben sokat csökkentek a bérleti díjak. A vizsgált városokban átlagosan 8-10 százalékkal lett olcsóbb az átlagár. Ha a tendencia folytatódik, úgy még kedvezőbb árakkal számolhatnak az albérletbe kényszerülők. Márpedig erre nagy az esély, ugyanis itt a koronavírus második hulláma.

A járványidőszak miatt nemcsak az albérleti díjak mennek egyre lejjebb, hanem a szállodai szobák árai is. Ha szétnézünk, Győr-Moson-Sopron megyében akár 10 ezer Ft/fő/éj áron is hozzájuthatunk egy szállodai szobához. Ez havi szinten viszont 300 ezer forintot is jelenthet, szemben a százezer forinton aluli albérletekkel.

Szállodai albérlet

Sokkal szerencsésebb a helyzet, ha a szálloda albérletszerűen is kiadja a szobáit. Budapesten már számtalan ilyet kínálnak. A Hotel Charles tulajdonosa például több hónapra adja ki a szobákat, illetve a teljes lakrészeket is. Ez utóbbiak alapterülete 28–35 négyzetméter körül mozog, és konyhával, fürdőszobával, klímával vannak felszerelve. A hotelszobákhoz pedig szokás szerint tévé, wifi, vízforraló, minibár, széf, ingyen kávé és tea, mikrohullámú sütő, valamint heti egyszeri takarítás is jár. Mennyi mindennek az ára? Az 1-3 fő részére kínált superior és standard szobák legfeljebb féléves időintervallumban bérelhetők havi 89–109 ezer forintért. Persze a fővárosban az albérletárak teljesen mások, mint Győrben. A Budapesten kiadó lakást keresők átlagosan 3200 Ft/m²/hó átlagárral találkozhatnak, ami 35 négyzetméter esetén havi 113 ezer forintot jelent. Tehát összességében bárhol keresünk is hosszabb távra lakhatást, most a járványhelyzetnek köszönhetően sokkal jobban megéri egy szállodai szoba albérletszerű bérlése, mint egy lakás bérlése. Természetesen kivételek mindig akadnak. Olykor a szállodák célja nem feltétlenül az, hogy a környező albérletpiaci árak alá menjenek, így érdemes jó alaposan körülnézni.

Szász Tünde

A szerző az Ingatlannet.hu munkatársa