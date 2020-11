Alacsony volt a részvétel az önkéntes tesztelésen, Matovič szerint ilyen módon nincs értelme

A hétvégi, önkéntes alapú tömeges tesztelésen már jóval alacsonyabb volt a részvételi arány, mint az előző fordulókban. Ez befolyásolhatja a következő hetekre tervezett szűrések feltételeit is.

Pozsony | A hétvégi, önkéntes alapú tömeges tesztelésen már jóval alacsonyabb volt a részvételi arány, mint az előző fordulókban. Ez befolyásolhatja a következő hetekre tervezett szűrések feltételeit is.

Szombaton és vasárnap összesen 458 városban és faluban szerveztek tömeges mintavételt. Az első napon összesen 68 888 személyt teszteltek le, és 1366 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Ez 1,98 százalékos pozitivitási arányt jelent. Ami a vasárnapi adatokat illeti, egyelőre csak a délig jegyzett számokat hozták nyilvánosságra. Ezek alapján 12 óráig további 14 529 személytől vettek mintát, és 380-nál mutatták ki a vírust, vagyis a tesztek 2,62 százaléka lett pozitív.

Ez az arány az előző fordulókhoz képest viszonylag magasnak mondható (az első körben 1,06 százalékos volt, a második pedig 0,66 százalékos). Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter szerint ennek az az oka, hogy a mostani fordulóban jóval alacsonyabb a részvételi arány, és főleg olyan személyek mentek el a mintavételre, akik gyanítják, hogy pozitívak lehetnek.

Pénzkidobás az önkéntes tesztelés?

Az alacsony részvételi arány feltehetően arra vezethető vissza, hogy ebben a fordulóban már semmiféle hátrányba nem kerültek azok, akik nem mentek el a tesztelésre. A korábbi körök után ugyanis csak azok mozoghattak szabadon, akik fel tudtak mutatni egy negatív teszteredményt, a többiek számára kijárási tilalom volt érvényben. Ettől az intézkedéstől most eltekintett a kormány.

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök a TA3 vitaműsorában azt mondta, számítottak rá, hogy ezen a hétvégén már jóval kevesebb ember megy el a tesztelésre, hiszen az előző körökben a mintavétel

„kissé erőszakosan volt önkéntes”.

A kormányfő elárulta: a védelmi miniszterrel előzetesen úgy számoltak, hogy az előző két fordulóhoz képest az emberek 30 százaléka megy el a mintavételre, és ez egyelőre be is igazolódott. Matovič úgy fogalmazott, ki akarták próbálni, hogy teljesen önkéntes alapon mennyien teszteltetik magukat, és úgy tűnik, hogy ez a módszer nem vált be.

„Ilyen alacsony részvételi arány mellett az önkéntes alapú tömeges szűrésnek egyáltalán nincs értelme, az egész egy nagy pénzkidobás. Gazdasági szempontból kevésbé kifizetődő az államnak, mintha teljes lockdownt vezetnénk be”

– vélekedett a miniszterelnök.

A kormány azonban már döntött az újabb 16 millió antigénteszt megvásárlásáról, és Matovič már többször is hangsúlyozta, hogy decemberben újabb tömeges szűrések lesznek. A kormányfő szerint éppen ezért meg kell fontolni, hogy az önkéntes alapú tesztelés helyett visszatérnek az előző hetek szabályozásához, vagyis csak azok mozoghatnának szabadon, akiknek negatív lesz a koronavírustesztjük.

Igor Matovič szerint a következő tesztelésre már két hét múlva sor kerülhet - TASR-felvétel

A miniszterelnök hangsúlyozta: a tömeges tesztelés csak akkor hatékony, ha minél több ember vesz részt rajta.

„Ha decemberben le tudnánk tesztelni 10 millió embert, az komolyan hozzájárulna a helyzet javításához. Újra az irányításunk alatt tarthatnánk a járványt, aminek köszönhetően nagyobb szabadságot is élvezhetnénk”

– magyarázta Matovič.

Karácsonyi szabadság

A járványügyi szakértők azt a célt tűzték ki, hogy karácsonyra 500 alá csökkentik a napi esetszámot. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban elmondta: arról egyelőre nem tárgyaltak, hogy milyen óvintézkedések lesznek az ünnepek alatt, ha az említett célkitűzést nem tudják teljesíteni. Azt azonban nem tartja valószínűnek, hogy a húsvéti ünnepekhez hasonlóan korlátozni fogják a járások közti utazás lehetőségét. A kormányfő saját bevallása szerint inkább az emberek felelősségérzetére szeretne apellálni, és arra kérni őket, hogy ne rendezzenek nagyszabású családi összejöveteleket.

Vita az iskolákról

Az iskolák újranyitásával kapcsolatban Matovič egyelőre nem tudott konkrétumokat mondani. Az SaS eközben elkészült a saját járványtervével, amit ma reggel mutatnak be a nyilvánosság előtt. Ennek része lesz a Branislav Gröhling oktatási miniszter által kidolgozott koncepció is, mely regionális szinten nyitná újra az iskolákat annak függvényében, hogy az adott területen mennyire rossz a járványhelyzet.



Richard Sulík és Branislav Gröhling hétfőn mutatja be az SaS járványtervét - TASR-felvétel

Gröhling ezzel kapcsolatban elárulta, hogy november 30-án már újra kinyitná az oktatási intézményeket. A miniszterelnök azonban ezt nem tartja valószínűnek, szerinte reálisabb becslés lehet a december vége, vagy inkább a jövő év eleje.

Egyre többen épülnek fel

A hétvégén nemcsak a tömeges szűrésen volt alacsony a részvételi arány, a laboratóriumokban és az állandóan működő tesztelési helyszíneken is kevesebb mintát értékeltek ki. Ami a PCR-teszteket illeti, szombaton 5691-et végeztek, ebből 984 lett pozitív, vagyis a fertőzöttségi arány 17,3 százalék. Az antigéntesztek segítségével szombaton 6898 személyt vizsgáltak meg, 247-nél mutatták ki a koronavírust (a pozitivitási arány 3,6 százalék).

Sajnos a halálesetek száma továbbra is húszasával nő: ezúttal 27 újabb elhunytról számoltak be, vagyis összesen 671 emberéletet követelt a vírus. Ami viszont jó hír, hogy az utóbbi napokban folyamatosan több gyógyultról tájékoztattak, mint újabb fertőzöttről, ennek köszönhetően pedig csökken az aktív esetek száma. Legutóbb 2695 személy épült fel a fertőzésből, az aktív fertőzöttek száma így 51 425 fő.

Kórházban jelenleg 1719 személyt kezelnek, közülük 1469-ről már bebizonyosodott, hogy fertőzött. 104-en fekszenek intenzív osztályon, és 112 személy szorul lélegeztetőgépre.