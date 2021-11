Aggasztóan nő a szlovákiai családok eladósodottsága

Akik arra számítottak, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák miatt visszaesik a lakosság hitelek iránti érdeklődése, az alaposan elszámolta magát. „A hitelpiacot a világjárvány alig érintette, sőt, az idei év tavaszától újra megugrott a hiteligénylés, ami elsősorban a lakásvásárlás iránti egyre nagyobb érdeklődéssel magyarázható. Ez utóbbit elősegítik a továbbra is történelmi mélyponton levő hitelkamatok is” – nyilatkozta Vladimír Dvořáček, a jegybank pénzpiaci felügyeletének az ügyvezető igazgatója az általuk kiadott legfrissebb elemzésre hivatkozva. A lakosság eladósodottsága szerinte továbbra is rohamtempóban nő, e tekintetben így Szlovákia újra az uniós élbolyba tartozik.

„Ha ez még nem lenne elég, kezd elterjedni egy másik aggasztó tendencia is. A családok a meglévő hiteleik mellé újabbakat vesznek fel, és egyre későbbre tolják ki a futamidőt is. A jelenleg folyósított jelzáloghitelek közül minden másodikat az igénylők így a nyugdíjas éveikben is kénytelenek lesznek törleszteni, sokan a 70. születésnapjukat követően is tartoznak majd a banknak”

– tette hozzá Dvořáček. Szerinte a lakosság növekvő eladósodottságát csökkenteni hivatott jegybanki megszorítások egyelőre működnek, ám ha az eddiginél is nagyobb ütemben nőne a nyugdíjas hiteltörlesztők száma, kénytelenek lesznek újabb szigorításokat bevezetni.

A fent jelzettek ellenére a jegybank szerint a szlovák bankszektor egyelőre állja a sarat. „Sőt, a pénzintézetek felelős döntéseinek köszönhetően a tőkeerő szempontjából még javult is a helyzet. A lényeg, hogy a válság – egy-két ágazatot kivéve – eddig nem hagyott maradandó nyomot a gazdaságon, ami a bankokra is pozitív hatást gyakorolt. Mindehhez hozzásegítettek az állami támogatások is” – mondta el Dvořáček, aki szerint így a tömeges hitelbedőlésekkel riogató katasztrófa-forgatókönyvek sem váltak valóra. Ez utóbbival kapcsolatban azonban még sok a bizonytalanság, hiszen a járvány miatt újra bezáratták a szállodákat és az éttermeket, ezek üzemeltetőinek így gondjaik lehetnek az általuk felvett kölcsönök törlesztésével. Hasonló veszély fenyeget a lezárások miatt az állásukat elvesztő alkalmazottak esetében is.

Az Allianz Global Wealth Report legutóbbi felmérése szerint Szlovákiában az egy főre jutó átlagos adósság 8451 euró, ami a második legnagyobb adat a közép- és kelet-európai régióban. „A vizsgált országok közül csak Szlovákiában nagyobb a lakosság adóssághegye, mint a nettó pénzügyi megtakarításai, amin nagyon nincs is mit csodálkoznunk. Egyrészt, az árakhoz képest rendkívül alacsonyak a fizetések, másrészt, a kormány rossz lakáspolitikája miatt a lakosság kénytelen eladósodni, hogy lakáshoz jusson” – nyilatkozta Milan Kuruc, a Dolgozó Szegénység polgári társulás elnöke.