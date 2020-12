A volt miniszter is korrupcióba keveredett?

A Denník N információi szerint Žiga érintett lehet abban a korrupciós ügyben, amikor egy rokona ellen nem indítottak vizsgálatot ún. körhintacsalás ügyében.

A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) gazdasági bűncselekményeket vizsgáló egységének korábbi vezetője, Bernard Slobodník beismerő vallomást tett több korrupciós ügyben. A Kuciak-perben vádolt Marián Kočner Threema-üzeneteiben is szereplő férfi azt vallotta, hogy a NAKA 2016-ban egy ún. körhintacsalás miatt indított vizsgálatot, amelyben Peter Žiga rokona, Štefan Žiga is érintett volt. Az ügyet Marián Kučerka nyomozó vitte.

Már folyamatban volt a nyomozás, amikor Slobodník, Kučerka, Peter Žiga és Štefan Žiga egy pozsonyi hotelben egyeztetett Bödörrel. Kučerka itt elárulta, hogy vizsgálat folyik Štefan Žiga cége ellen. Két héttel később Bödör találkozott Slobodníkkal. „A fiatal Žiga ügyét az ő megelégedésére kell rendezni” – mondta Bödör, majd 50 ezer eurót adott át Slobodníknak, aki a felét megtartotta, a másik felét pedig Kučerkának adta. Kučerka volt egyébként az egyike annak a nyolc személynek, aki ellen a NAKA szerdán a „Júdás” akció keretében eljárást indított. Valószínűsíthetően a kenőpénznek köszönhetően Štefan Žiga ellen sokáig nem indult el az eljárás. A Denník N információi szerint erre csak néhány héttel ezelőtt került sor.

Peter Žiga tegnap visszautasította az ellene felhozott vádakat. „Nem fogom ezt tovább kommentálni. Bödör úrral több társasági eseményen is találkoztam, de semmilyen pénzt nem adtam neki” – tagadta az értesüléseket, és hozzátette, az egész történetet politikailag motivált kitalációnak tartja. Arról is beszélt, hogy kész az ügyben rendőrségi kihallgatáson részt venni. Ugyanakkor nem válaszolt arra a kérdésre, találkozott-e Slobodníkkal. Idén júniusban azonban újságírók is látták őket együtt ülni egy pozsonyi étteremben. A lapértesülések szerint a korrupcióra akkor került sor, amikor már Peter Žiga a Smer gazdasági minisztere volt. A férfi jelenleg már a Peter Pellegrini vezette Hlas tagja, de a pártnak az előző hétvégén tartott alakuló ülésén meglepő módon nem kapott politikai formáción belüli tisztséget. Egyes feltételezések szerint ennek a szóban forgó ügyhöz lehet köze.

(Denník N, hnonline.sk, TA3, czg)