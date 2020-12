A világjárvány a fizetések alakulására is rányomta bélyegét

„A koronavírus-járvány okozta átmeneti gazdasági válság miatt a szlovák gazdaság teljesítménye idén ugyan 5,7 százalékkal esik vissza, azonban már jövőre 5,6, egy évvel később pedig 4,8 százalékos növekedésben reménykedhetünk” – jelentette be Peter Kažimír jegybankelnök az általa vezetett intézmény szerdán közzétett elemzésére hivatkozva. A központi bank az ezt megelőző, őszi előrejelzésében az idei évre még több mint 8 százalékos visszaeséssel számolt, Kažimír szerint azonban időközben kiderült, hogy Szlovákia legfontosabb kereskedelmi partnereinél nem csökken olyan mértékben a kereslet, mint azt eredetileg feltételezték, amiből leginkább az autóiparunk profitál. Ódor Lajos, a jegybank alelnöke szerint nem kevésbé fontos tényező, hogy Szlovákiában a lakossági kereslet sem csökkent olyan látványos ütemben, mint egyes nyugat-európai országokban. A jegybank szerint a szlovák gazdaság teljesítménye a jövő év második felében térhet vissza a járvány előtti szintre, Kažimír szerint azonban sok függ majd attól, hogy mikor kezdik el a tömeges oltást, és attól is, hogy hányan oltatják be magukat.

A jegybank is elismeri azonban, hogy ha jövőre be is indul a gazdasági növekedés, az alkalmazottak egy ideig még nem számíthatnak látványos javulásra. Akik elvesztették a munkájukat, azoknak egy jó ideig még nem lesz könnyű újat találni.

„A járvány okozta válság miatt csak idén 70 ezer munkahely szűnt meg. A foglalkoztatottság jelenleg így csaknem 2 százalékkal marad el a tavalyitól, jövőre pedig további, majd 1 százalékos visszaesés várható. A foglalkoztatottság csak 2022-től kezdhet el lassan nőni”

– állítja Kažimír. Szerinte a munkanélküliek aránya, a járvány előtti 5 százalékról jövő nyárra 8 százalékra nőhet, és még 2022-ben is csak 7 százalékra esik vissza. A válság előtti szintre leghamarabb 2023-ra tornászhatjuk vissza magunkat.

Érdekes prognózissal rukkolt elő a jegybank a bérek tekintetében is. Míg a cégek többsége a válságra hivatkozva igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani a fizetéseket, Kažimír szerint idén 3, jövőre 4,8, egy évvel később pedig 4,9 százalékkal nő a nominális bruttó átlagbér Szlovákiában. A jegybank szakemberei is elismerik azonban, hogy idén nem beszélhetünk reális béremelésről. A most kiadott elemzésük szerint az, hogy az alkalmazottak egy része többet keres, egész egyszerűen csak azzal magyarázható, hogy a cégek az elmúlt időszakban rengeteg alkalmazottat bocsátottak el, és a munkát helyettük most a többieknek kell elvégezniük. A bérek növekedése mögött így csak az áll, hogy az alkalmazottaknak még több túlórát kell vállalniuk. A jegybank szerint a munkáltatók az elkövetkező hónapokban is igyekeznek majd a lehető legjobban kihasználni a meglevő alkalmazottaikat, még több munkát osztva ki rájuk, valós – az elvégzett munka mennyiségétől független – béremelésekre így leghamarabb a jövő év második felétől számíthatunk.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesést a fizetéseiken ráadásul az eleve rosszul keresők érzik meg a legjobban. „A járvány a legnagyobb érvágást a bruttó 580 eurónál kevesebbet keresőknek okozta, közülük ugyanis rendkívül sokan dolgoznak azokban az ágazatokban, amelyeket a megszorítások a leginkább érintenek, így például az éttermekben és szállodákban. Számításaink szerint ezeknek az alkalmazottaknak a járvány kitörése óta átlagosan 10 százalékkal csökkent a bére, míg például az átlagosnál jóval nagyobb fizetésekkel büszkélkedők esetében a csökkenés elenyésző volt” – nyilatkozta lapunknak Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság elemzője.