A vádlottak közül csak Kočner jelent meg

Bazin | Szerda délelőtt folytatódott a Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében zajló bírósági per. A vádlottak közül csak a gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner jelent meg.

A koronavírus-járvány az igazságszolgáltatásra is komoly hatással van. A Kuciak-per tárgyalása ugyanis eredetileg március közepén folytatódott volna, azonban a válságstáb és a kormány intézkedései miatt el kellett halasztani.

A szerdai tárgyalás is szigorú feltételek mellett folyt. A járvány kirobbanása előtt a bazini Specializált Büntetőbíróság épülete szinte tömve volt, több mint 100 újságíró tartózkodott a helyszínen, hazaiak és külföldiek is. Ehhez képest szerdán mindössze 3 szerkesztőséget engedtek a tárgyalóterembe, az épület előtt lázat mértek, a jelenlévők mind maszkot viseltek, és betartották az 1,5–2 méteres távolságot.

Ötből hárman maradtak

A korábbi öt vádlott közül még három várja az ítéletet. Andruskó Zoltán, aki közvetítőként vett részt a gyilkosságban, hajlandó volt együttműködni a hatóságokkal. Vádalkut kötött, cserébe 15 évnyi börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság, az ítélet jogerős. A másik vádlott, Miroslav Marček ügyét szintén külön tárgyalták, ő már beismerte mindkét gyilkosságot, amiért a bíróság 23 évre ítélte el. A döntés azonban nem jogerős, az ügyész fellebbezett. A másik három vádlott, vagyis Alena Zsuzsová, Marián Kočner és Szabó Tamás egyelőre nem ismerte be bűnösségét.

A tárgyaláson mindenkinek be kellett tartania a megfelelő távolságot - TASR-felvétel

Kočner panasza

A szerdai tárgyaláson azonban az említett három személy közül csak Marián Kočner jelent meg, a többieket két-két ügyvéd képviselte. A tárgyalás elején Marek Para, Kočner védőügyvédje elfogultság miatt panaszt nyújtott be a bíróság szenátusa ellen. Az indítványban azt kifogásolták, hogy a bíróság már azelőtt bűnösként kezelte a gyanús nagyvállalkozót, mielőtt ezt bárki is bebizonyította volna, holott őt is megilleti az ártatlanság vélelme. A szenátus azonban elutasította az indítványt, így kezdődhetett a bizonyítékok ismertetése.

Vallomások

Juraj Novocký ügyész több tanú vallomását is felolvasta. Kiderült például, hogy Szabó és Marček egy idegen személy nevére vásárolt SIM-kártyákat és régi telefonokat, a két vádlott ezek segítségével kommunikált a gyilkosság idején.

Továbbá felolvasták Pavol Vorobjov vallomását is, aki korábban a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) pénzügyi hírszerző osztályának igazgatója volt. Vorobjov utasítására világították át Ján Kuciakot a rendőrségen. A volt igazgató először azt vallotta, hogy az átvilágítást Tibor Gašpar korábbi rendőrfőkapitány parancsára rendelte el, később azonban megváltoztatta a vallomását, azt mondta, nem emlékszik pontosan, kitől kapta az utasítást. Vorobjov saját bevallása szerint már nem emlékszik arra sem, milyen okból kérték a meggyilkolt újságíró átvilágítását.

Roman Kvasnica, a Kušnír család védőügyvédje ezzel kapcsolatban elmondta: véleménye szerint nem létezett semmiféle törvényes indok az újságírók átvilágítására.

„A rendőrök magánakciójáról volt szó. Azért keresnek kifogásokat, hogy megúszhassák a büntetőeljárást”

– jelentette ki Kvasnica.

Ezt követően az ügyész felolvasta Gašpar vallomását is, aki azt állította, hogy nem adott semmilyen parancsot az újságírók megfigyelésére.

Kočner többször is arra hivatkozott, hogy a tanúk vallomásai között ellentmondások vannak - TASR-felvétel

Ellentmondások?

Kočner viszont arra hivatkozott, hogy ellentmondások vannak Vorobjov és Peter Tóth vallomása között. Tóth a vád szerint a gyilkosság előtt együtt dolgozott Kočnerrel, ő is részt vett a megfigyelésben. Az egykori újságíró vallomásában azt állította, hogy már 2017 februárjában is birtokában voltak a rendőrségi átvilágításból származó adatok. Vorobjov viszont azt vallotta, hogy mindössze egyetlen átvilágítást végzett, ezt pedig 2017 őszének elején. Kočner szerint ezek olyan ellentmondások, amelyeket valamiért nem akar tisztázni senki.

A bíróság délután 1-kor berekesztette a tárgyalást. A szenátus elnöke, Ružena Sabová bejelentette, hogy megkapták a Kočnerről készült pszichológiai elemzést, mellyel a bíróság a következő napokban foglalkozni fog. A tárgyalást csütörtök reggel 9 órakor folytatják.

(nar, aktuality.sk)